Elezioni amministrative 2023 a Terracina: i risultati dei candidati sindaco e di tutte le liste

Dopo un periodo di commissariamento, per la caduta anzitempo dell’Amministrazione guidata dalla sindaca Roberta Tintari per gli effetti dell’inchiesta Free Beach, si torna a votare a Terracina.

I 36.759 elettori sono stati chiamati alle urne in questa tornata delle amministratve per eleggere il nuovo primo cittadino e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono 5 gli aspiranti sindaco in corsa e 10 le liste; non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati.