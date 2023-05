Amministrative 2023: Terracina sceglie Francesco Giannetti eletto sindaco

E' Francesco Giannetti il nuovo sindaco di Terracina.

La città, che tornava alle urne dopo un periodo di commissariamento figlio della fine anzitempo dell’Amministrazione guidata da Roberta Tintari per gli effetti dell’inchiesta Free Beach che ha travolto il Comune l’estate scorsa, sceglie ancora il controtesta che ha fatto quadrato proprio sulla figura di Francesco Giannetti che, quando ancora lo scrutinio è in corso, è nettamente in vantaggio sui suoi avversari. Sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e la lista civica che porta il suo nome quando sono stati scrutinati quasi i due terzi delle sezioni è intorno al 63%. Nettamente più distaccati tutti gli altri candidati sindaco.

E a Terracina è festa per Francesco Giannetti che accolto da abbracci e applausi ha atteso il risultato del voto presso il Grand Hotel Palace.“È un risultato straordinario, sono felicissimo - ha commentato a caldo -. Questo risultato dimostra che i miei concittadini hanno compreso il mio messaggio e il mio appello al risveglio delle coscienze. Tutti insieme per la nostra città, la città più bella del mondo. Sarò il Sindaco di tutti, l’ho sempre detto e lo ribadisco ora, e da subito mi metto al lavoro per la nostra città. In questa campagna elettorale ho ascoltato tanto, e continuerò ad ascoltare le idee di tutti, indipendentemente dai colori politici. È stata una vittoria della gente e dei cittadini”.

Non appena disponibili pubblicheremo qui tutti i risultati definitivi.