Chiara Colosimo a Latina incontra cittadini e imprese: appello al voto per Vincenzo Zaccheo

Chiara Colosimo, consigliera regionale del Lazio, candidata nel collegio uninominale di Latina per la Camera dei Deputati, nel capoluogo pontino per alcuni incontri privati con cittadini e imprese nel territorio e per partecipare domani pomeriggio all'evento organizzato da Fratelli D'Italia, alle ore 18, presso Il Fogliano Hotel NewLife.

Durante i suoi appuntamenti l'esponente di Fdi ha fatto riferimento anche del voto di domenica 4 settembre a Latina nelle 22 sezioni in cui il Tar ha disposto nuove operazioni di voto: "Ritengo sia doveroso sostenere Vincenzo Zaccheo in questa importante competizione elettorale - ha dichiarato - Nella sua vita politica infatti ha sempre dimostrato grande competenza che deve rappresentare la migliore garanzia per i cittadini. Latina ha più che mai bisogno di un amministratore capace di risollevare le sorti di un città che la recente relazione Corte dei conti, organo terzo e imparziale, ha collocato sull’orlo del deficit economico. E la causa di questa situazione è da additare solamente alle politiche fallimentari della giunta Coletta. La Corte ha infatti evidenziato criticità e irregolarità nella gestione finanziaria dell’amministrazione comunale, con ben 370 milioni di risorse indisponibili per la città, e in particolare con quasi 5 milioni di euro non impiegati per le politiche sociali e nessun euro impegnato per asili nido, università e sicurezza. Senza dimenticare infine la mancanza di politiche infrastrutturali, turistiche e industriali che rappresentano da sempre i settori strategici per lo sviluppo del territorio. Domenica, quindi, i cittadini di Latina hanno la possibilità di dare un segnale forte di cambiamento e di mandare a casa una sinistra che si è dimostrata inaffidabile e soprattutto incapace di dare risposte alle criticità di questo importante territorio".