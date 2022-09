Elezioni 4 settembre a Latina, il voto nelle 22 sezioni e la composizione del corpo elettorale

Domenica 4 settembre tornano alle urne a Latina gli elettori di 22 sezioni il cui esito del primo turno (del 3 e 4 ottobre scorsi) è stato annullato da una sentenza del Tar poi confermata anche dal Consiglio di Stato. La data del 4 settembre è stata fissata con un decreto del prefetto Maurizio Falco. Il risultato elettorale del primo turno risultava infatti viziato da violazioni e irregolarità riscontrate nelle operazioni di voto e di scrutinio in molti Uffici elettorali di sezione.

Le nuove operazioni di voto si svolgeranno dunque nella sola giornata di domenica 4 settembre con i seggi aperti dalle 7 alle 23. Le liste dei candidati saranno quelle ammesse alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Ci saranno 9 aspiranti sindaci e 21 liste in corsa (qui tutti i candidati sindaco e le liste). Alla votazione saranno ammessi gli elettori iscritti nelle 22 sezioni elettorali ad esclusione di coloro i quali, in occasione delle elezioni del 3 e 4 ottobre, risultavano iscritti in altre sezioni elettorali.

Queste le 22 sezioni in cui si va al voto: 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85,86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109 e 110.

Ma come è composto il corpo elettorale? La ripetizione del voto dovrà avvenire in base agli elettori effettivamente iscritti nelle liste elettorali delle sezioni al momento della ripetizione delle elezioni, in base dunque a liste aggiornate. Questo significa che i neo 18enni iscritti a una delle 22 sezioni potranno esprimere il loro voto. Non potrà invece rivotare chi è stato trasferito in un'altra sezione da una delle 22 e non potrà di conseguenza votare neanche chi, al contrario, sia stato trasferito da altra sezione in una delle 22 non valide. Si dispone infatti che vengano esclusi gli elettori che al momento del primo turno delle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 fossero stati iscritti in una sezione diversa da quelle oggetto della sentenza, nonostante successivamente, per qualsiasi causa, siano divenuti elettori di una sezione in cui è prevista la rinnovazione del voto.