Elezioni a Latina: ecco la composizione del nuovo Consiglio comunale

Si delinea il nuovo quadro del consiglio comunale di Latina alla luce del risultato del voto di domenica 4 settembre nelle 22 sezioni cittadine. La percentuale di voti raggiunta dalla coalizione di destra supera quella conquistata dalle liste in sostegno del sindaco. E dunque Coletta potrà contare su 12 consiglieri eletti mentre agli avversari ne spettano 19. Il problema della cosiddetta "anatra zoppa" si è dunque aggravato e il primo cittadino si troverà di fatto a governare con una maggioranza di segno opposto.

Ecco come sarà la composizione del nuovo consiglio comunale del capoluogo.

Nella coalizione del sindaco entrano in assise 5 consiglieri di Lbc: Valeria Campagna, Gianmarco Proietti, Emilio Ranieri, Floriana Coletta e Dario Bellini; 4 del Pd: Enzo De Amicis, Leonardo Majocchi, Tommaso Malandruccolo e Daniela Fiore; 2 per Latina 2032: Massimiliano Colazingari e Simona Lepori; uno per la lista Riguarda Latina: Francesco Pannone.

Nella coalizione di Vincenzo Zaccheo entrano invece 6 consiglieri di FdI: Raimondo Tiero, Matilde Celentano, Andrea Chiarato, Gianfranco Antonnicola, Patrizia Fanti e Gianluca Di Cocco; 5 per la Lega: Giovanna Miele, Massimiliano Carnevale, Vincenzo Valletta, Valeria Ttripodi, Roberto Belvisi; 3 per Latina nel Cuore: Renzo Scalco, Mario Faticoni e Alessio Pagliari; 3 anche per FI: Roberta Della Pietà, Fausto Furlanetto e Mauro Anzalone; uno infine anche per l'Udc: Antonio Costanzo. Un seggio va poi al candidato sindaco Vincenzo Zaccheo.

Un altro infine alla candidata di Fare Latina Annalisa Muzio, mentre esce il M5S che era rappresentato da Gianluca Bono che, con il nuovo voto nelle 22 sezioni, non ha raggiunto la soglia di sbarramento del 3%.