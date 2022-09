Elezioni 4 settembre a Latina, Europa Verde sostiene Damiano Coletta

Alle mini elezioni di domenica 4 settembre a Latina, dove tornano al voto 22 sezioni sulle 116 totali, Europa Verde sostiene Damiano Coletta. "Auspichiamo - si legge in una nota - che i cittadini chiamati alle urne confermino il sindaco Coletta e le liste che lo sostengono per conferirgli la maggioranza che possa garantire l’amministrazione della città. Latina ha bisogno di andare avanti, ha bisogno di una Giunta che possa lavorare alle grandi sfide ambientaliste che coinvolgono tutte le amministrazioni e tutti i cittadini"

"In quest’ottica - si legge ancora nella nota di Europa Verde - riponiamo fiducia nell’operato di Damiano Coletta sui punti programmatici che riteniamo essenziali, come il completamento della raccolta differenziata porta a porta. Massimo impegno per assicurare una bonifica efficace della discarica di Borgo Montello e l'indennizzo per gli abitanti. Il Comune dovrà essere promotore e catalizzatore delle Comunità Energetiche Rinnovabili". Attenzione puntata in particolare sulla gestione dei fondi del Pnrr per il bene collettivo; riqualificazione, riuso del suolo o rinaturazione di zone degradate; ampliamento e cura delle aree verdi, realizzazione dei parchi fluviali; ampliamento delle piste ciclabili; riqualificazione della Marina e tutela del Parco Nazionale; prosecuzione dello studio di fattibilità per un collegamento su rotaia dalla stazione ferroviaria dello Scalo a Latina centro e alla Marina.