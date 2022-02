Ricorso al Tar dopo le elezioni amministrative, Lbc: “Non sia pretesto per rallentare i lavori”

La decisione del Tar di Latina che ha giudicato fondato il ricorso presentato da alcuni candidati di Latina nel Cuore circa l’esito del primo turno delle elezioni amministrative di Latina del 3 e 4 ottobre scorso, è al centro del dibattito politico di oggi, e non poteva essere altrimenti. I giudici hanno disposto delle verifiche rispetto a 33 delle 116 sezioni del capoluogo dove ad ottobre si è votato per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale.

Dopo i primi commenti a caldo del primo cittadino Damiano Coletta e del centrodestra con Latina nel Cuore e Fratelli d’Italia, sono intervenuti dal gruppo di Lbc.

"Non siamo mai entrati nel merito del contenuto giuridico del ricorso presentato da Latina nel Cuore. La nostra concentrazione è stata sempre, e sempre sarà, quella di lavorare per il bene della città in un momento storico particolarmente delicato. Non ci siamo potuti permettere nessuna distrazione. È chiaro, tuttavia - si legge in una nota -, che non possiamo esimerci dal prendere atto della sentenza del Tar di Latina. Sentenza che ha, evidentemente, depotenziato le importanti accuse mosse dai ricorrenti, che chiedevano a gran voce l’annullamento del voto: la richiesta è stata respinta. Questo vuol dire che l’esito dell’elezione rimane, fino a prova contraria, insindacabile”.

“Per quanto concerne, invece, la richiesta di riconteggio delle schede - aggiungono da Latina Bene Comune -, accogliamo con grande favore la sentenza del Tar. Siamo consapevoli del fatto che l’equilibrio riscontrato in molti collegi, contesi da poche manciate di voti, rende la situazione aperta a qualsiasi scenario. Se è vero che il centrodestra ha mancato di poco la vittoria netta al primo turno, è altrettanto vero che la coalizione Coletta è andata ad un passo dall’ottenere un premio di maggioranza che avrebbe reso decisamente più netto il quadro del Consiglio comunale. Latina Bene Comune attenderà serenamente l’esito del Tribunale, e si farà trovare pronta ad ogni evenienza. Confidiamo nella legge e siamo certi, come lo siamo stati fino ad oggi, che la giustizia farà il suo corso”.

“Nel frattempo, però - aggiungono da Lbc -, continueremo a fare quello per cui siamo stati votati, che poi è ciò davvero conta: lavorare, governare, amministrare. Ci aspettano grandi sfide, in primis quella relativa all'agenda del Pnrr, e non possiamo per nessun motivo al mondo permetterci esitazioni. Carte bollate, tribunali e giudici non devono in alcun modo rappresentare il pretesto per rallentare l’azione politica ed amministrativa che dovrà rilanciare la città. Auspichiamo, in questo senso, che le altre forze politiche che compongono il Consiglio comunale, anche quelle di minoranza, si allineino a questo atteggiamento di responsabilità. Bisogna porre sopra ogni cosa il bene comune, il bene di Latina”.