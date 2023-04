Elezioni 2023 a Latina, il segretario provinciale di +Europa Stoppa candidato con il Pd

Anche +Europa è della partita alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio: il segretario provinciale Luca Stoppa è infatti candidato all’interno della lista del Partito Democratico.

“Questa candidatura è il prosieguo del percorso avviato durante le primarie, dove abbiamo sostenuto con convinzione la candidata del Pd, Daniela Fiore, ed è il frutto di una visione di città comune, che mette al centro del programma i giovani, l’ambiente e i diritti. La nostra presenza serve per dare voce e rappresentanza a tutti i cittadini che vedono in +Europa un’alternativa liberale, riformista e radicale, contro una destra sempre più ingiusta e proibizionista verso il progresso scientifico e sociale”.

“La sfida elettorale che abbiamo davanti il 14 e 15 maggio, è una sfida importante per Latina, che dovrà scegliere se avere uno sguardo proiettato al futuro, oppure una visione di città ferma al passato. Ringraziamo fortemente il PD Latina, e in particolare il segretario Leonardo Majocchi per l'opportunità concessa e ribadire che +Europa c’è”.

"La presenza di Luca, segretario di +Europa, giovane studente, lavoratore ed imprenditore, nella nostra lista, segna esattamente il senso di ciò che stiamo costruendo nel Pd Latina - ha detto il segretario comunale del Pd Leonardo Majocchi -. Con scelte politiche non di convenienza, una lista plurale ed un Partito che vuole parlare a più porzioni di Città e di società. Su molte tematiche come i diritti, un diverso modo di intendere la vita notturna (in senso non securitario), le carceri, le droghe leggere e chiaramente un forte ancoraggio europeista, in questi anni c’è stata molta convergenza qui a Latina con +Europa ed è ora bene proseguire questo percorso, siamo stati una peculiarità."