Elezioni comunali a Latina: centrodestra unito, al lavoro su programma e candidato

Centrodestra univo verso il voto per le amministrative 2021 a Latina. Nella giornata di oggi si è riunito il tavolo per le elezioni nel capoluogo pontino a cui hanno preso parte per la Lega l’onorevole Claudio Durigon, per Fratelli d’Italia il coordinatore regionale Paolo Trancassini, per Forza Italia il coordinatore regionale Claudio Fazzone.

Nel corso dell’incontro i presenti hanno convenuto che il centrodestra deve presentarsi unito alle comunali e stabilito di lavorare sin da subito per arrivare ad un candidato e ad un programma condiviso, nel più breve tempo possibile.

“Per quanto riguarda il profilo del candidato sindaco - viene spiegato attraverso una nota -, è stato concordato che il nome dovrà essere scelto dal tavolo che si è costituito e che continuerà a riunirsi periodicamente. La persona che sarà scelta per guidare Latina sarà un nome di alto profilo e di esperienza, che saprà rappresentare la città, con personalità, credibilità e capacità politica di rinnovamento”.

Nell'attesa di individuare il miglior profilo, i coordinatori comunali e i capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia lavoreranno insieme mettendo a confronto le bozze dei singoli programmi elettorali elaborati da ciascun partito, individuando i punti comuni ed arrivando ad una sintesi. “Inizia oggi un percorso in cui Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia metteranno in campo ogni sforzo ed ogni risorsa, non solo per vincere le elezioni, ma per dare a Latina una guida forte con un programma di governo tale da restituire alla seconda città del Lazio la grandezza che merita”.