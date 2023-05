Amministrative a Latina, +Europa: “Risultato deludente. Dobbiamo tornare a parlare con i cittadini”

Sono i giorni delle analisi quelli immediatamente successivi al voto per le amministrative del 14 e 15 maggio per tutti i partiti, e in particolare per quelli della coalizione progressista che devono riflettere su una sconfitta cocente.

Il centrodestra ha stravinto con oltre il 70% delle preferenze permettendo a Matilde Celentano di essere eletta sindaca, e proprio di un “risultato deludente” parla anche Luca Stoppa, segretario provinciale di +Europa candidato nella lista del Pd. “Abbiamo aspettato alcuni giorni prima di fare dichiarazioni a caldo, giorni intensi pieni di rammarico, delusione e frustrazione. Il quadro politico è chiaro, la destra domina in lungo e largo in tutta la provincia, con un exploit proprio nel capoluogo pontino. Una sconfitta così dura è difficile da realizzare ed accettare - dichiara Stoppa -, ma dobbiamo farlo continuando e migliorando il nostro dialogo con i cittadini, comprendendo le criticità e le fragilità, sia politiche che sociali del territorio, trovando le opportune soluzioni”.

“Dopo sette anni, i cittadini di Latina hanno deciso di voltare pagina, lasciando il governo della città ad una delle destre più ingiuste e proibizioniste degli ultimi anni. Come +Europa - aggiunge - vigileremo sull’operato di questa nuova amministrazione, difendendo ogni qualvolta sia necessario i cittadini e la città.

Ringraziamo fortemente il segretario Leonardo Majocchi e tutto il Partito Democratico di Latina per averci accolto nella propria lista e per aver collaborato con noi su temi e proposte da presentare alla città. Anche se il risultato non è quello sperato, continueremo a dialogare con tutte le forze del campo progressista e riformista, al fine di portare avanti proposte, temi ed una visione di città diversa da quella attuale e di questa amministrazione” conclude Stoppa che fa i propri auguri di buon lavoro alla nuova sindaca Celentano e a tutti i consiglieri eletti.