Elezioni amministrative 2022, fissata la data: si vota il 12 giugno. Sarà Election day

E’ stata fissata la data per le elezioni amministrative 2022: si vota domenica 12 giugno. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei Ministri che si è riunito nella mattinata di oggi. Da quanto si apprende si voterà nella sola giornata di domenica e sarà Election day.

La decisione del Governo si è orientata infatti nell’unica data per le comunali per i referendum sulla giustizia. Il 12 giugno, quindi, gli elettori saranno chiamati alle urne per le amministrative, nei comuni chiamati ad eleggere il sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali, e per il referenfum. Nei comuni con più di 15mila abitanti i cittadini torneranno poi al voto due settimane dopo, domenica 26 giugno, per l’eventuale turno di ballottaggio.

Nella provincia di Latina si vota in sette comuni: due hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti e sono Gaeta e Sabaudia; gli altri dove si svolgeranno le elezioni comunali sono Cori, Ponza, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene. In tutto il Lazio si vota in 53 comuni e tre di questi sono anche capoluoghi di provincia, Frosinone, Rieti e Viterbo. Otto dei comuni chiamati alle urne sono nella provincia di Frosinone, e altrettanti in quella di Viterbo, 7 sono anche nella provincia di Rieti e 23 in quella di Roma.