Elezioni amministrative 2023: si vota a Latina e in altri 7 comuni. Tutti gli aggiornamenti

Si vota. Seggi aperti oggi, domenica 14 maggio, e domani, lunedì 15 maggio, per le elezioni amministrative a Latina e in altri sette comuni della provincia pontina dove gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunali. Si vota su due giorni, dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani; terminate le operazioni di voto e quelle immediate e successive di verifica inizierà poi lo spoglio che seguiremo in diretta.

Sono otto i comuni della provincia pontina che tornano alle urne: Aprilia, Bassiano, Campodimele, Latina (commissariato), Lenola, Roccagorga (commissariato), Sonnino e Terracina (commissariato). Sono solo due i comuni a rischio ballottaggio: a Bassiano, Campodimele, Latina, Lenola, Roccagorga e Sonnino, infatti, già nella giornata di domani si conoscerà il nome del nuovo sindaco, mentre solo ad Aprilia e Terracina se nessuno dei candidati primo cittadino otterrà il 50% più uno delle preferenze si andrà al secondo turno previsto il 28 e 29 maggio.

Affluenza al voto

Il primo dato che prenderemo in considerazione in attesa dei risultati sarà quello dell’affluenza al voto. Un dato importante per misurare la partecipazione degli elettori a queste amministrative considerato l'alto astensionismo registrato nelle ultime consultazioni, prime fra tutte le regionali quando in provincia alle urne si è recato meno del 40% degli aventi diritto al voto. In questa pagina forniremo tutti i dati relativi all’affluenza alle 12, alle 19 e alle 23 di oggi e quello definitivo delle 15 di domani.

Elezioni a Latina: sfida tra Celentano e Coletta

E’ praticamente subito ballottaggio a Latina dove la sfida è tra due soli candidati sindaco: Matilde Celentano su cui ha fatto quadrato tutto il centrodestra unito e Damiano Coletta espressione della coalizione progressista. Celentano è sostenuta da cinque liste (nell’ordine in cui compaiono sulla scheda elettorale): Lega, Fratelli d’Italia, lista Matilde Celentano Sindaco, Udc-Dc e Forza Italia; quattro le liste in supporto di Coletta: Latina Bene Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Per Latina 2032. Sono 127.861 gli aventi diritto nel capoluogo pontino e anche qui sarà interessante conoscere il dato dell’affluenza per una elezione fortemente polarizzata.

Le sfide negli altri comuni al voto

Sono sette gli altri comuni al voto. Ad Aprilia, che conta 74.119 abitanti, sono cinque i candidati sindaco (nell’ordine in cui compaiono sulla scheda): Luana Caporaso (Aprilia Domani, Forum per Aprilia, Aprilia Città Civica, Luana Caporaso Sindaca, Uniti per Aprilia, Aprilia Tricolore, Rete dei Cittadini e L’altra faccia della politica), Andrea Ragusa (Movimento 5 Stelle), Angelo Casciano (Fiamma Tricolore e Amici per l’Italia), Carmen Porcelli (CambiAprilia) e Lanfranco Principi (Aprilia 2023 Principi Sindaco, A.M.A. Alternativa Moderata Apriliana, Lega, Forza Aprilia, Fratelli d’Italia, Aprilia Valore Comune e Unione Civica). Cinque aspiranti primo cittadino anche a Terracina, comune di 44.504 abitanti: Fabrizio Di Sauro (Terracina Rinasce, M5S e Pd), Alessandro Di Tommaso (lista Alessandro Di Tommaso Sindaco), Gabriele Subiaco (Europa Verde), Francesco Giannetti (lista Francesco Giannetti Sindaco, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) e Massimiliano Cesare Fornari (Forza & Coraggio). Sfida a tre a Bassiano dove ci sono 1.461 abitanti e sono in corsa Domenico Guidi (Bassiano Futura), Giovanbattista Onori (Per Bassiano) e Giuseppe Fonisto (Grande Bassiano); mentre sono addirittura 8 i candidati sindaco nella piccola Campodimele con appena 561 abitanti: Rocco Vizzaccaro (Alternativa in Comune); Emanuele De Luca (Evviva Campodimele), Tommaso Grossi (I Giovani Campodimele), Andrea Paola Iannotti (Italia dei Diritti), Italo Velardo (Siamo Italia), Antonio Pelagalli (I Cittadini delle Culture e Colture); Cristian Venditelli (Progetto Popolare) e Paola Venditti (Fiamma Tricolore). Un solo candidato invece nel comune di Lenola con 4.072 abitanti dove è in corsa solo l’uscente Fernando Magnafico (Insieme per Lenola). Corsa a quattro per la fascia tricolore a Roccagorga che conta 4.202 abitanti: Francesco Scacchetti (Roccagorga X Davvero), Nancy Piccaro (Roccagorga Insieme), Carla Amici (lista civica Carla Amici Sindaco) e Lubiana Restaini (Roccagorga Rinasce). Due, infine, i candidati sindaco a Sonnino, comune da 7.440 abitanti: Alice Lazzarini (Sonnino: una Casa nel Comune) e Gianni Carroccia (Sonnino Insieme).