Elezioni amministrative, il commissario straordinario di Cisterna incontra i candidati sindaco

Il commissario straordinario di Cisterna Enza Caporale ha incontrato i cinque candidati sindaco nel palazzo comunale. All’incontro erano presenti Angela Coluzzi, Pier Luigi Di Cori, Laureta Jaku, Antonello Merolla e Valentino Mantini, oltre al segretario generale Francesca Parisi.

Il commissario straordinario ha richiamato l’attenzione sul rispetto dei principi, della normativa e delle regole che consentono uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di indispensabile e reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali, invitando le forze politiche a rispettare e far rispettare le norme della Costituzione, le circolari e disposizioni del Ministero, della Prefettura e del Comune.

Ha sottolineato inoltre l’importanza del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 durante tutta la campagna elettorale, in riunioni e comizi, e invitato ai sostenitori dei candidati a farsi portatori del rispetto di tali misure presso gli elettori. Il commissario straordinario ha anche portato a conoscenza i presenti di alcune progettualità e iniziative di particolare rilevanza per la città su cui si sta lavorando e di finanziamenti ottenuti durante l’attuale gestione amministrativa. Infine ha auspicato che anche nelle giornate di espressione del voto non ci sia turbamento presso i seggi ma che lo sforzo di tutti sia quello di contribuire a mantenere un profilo di serenità e tranquillità nell’interesse generale della comunità cisternese.

I candidati hanno condiviso gli intenti del Commissario e confermato il proprio impegno anche nel sensibilizzare i propri sostenitori affinché la consultazione elettorale possa svolgersi nel rispetto del civile confronto e della libera e democratica espressione di voto.