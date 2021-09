Elezioni amministrative 2021, quando e come si vota nei 12 Comuni pontini alle urne

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota anche in 12 comuni della provincia pontina: Castelforte, Cisterna, Formia, Itri, Latina, Minturno, Norma, Pontinia, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sezze e Sperlonga.

I cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali. I seggi nei 12 comuni sono parti dalle 7 alle 23 di domenica 3 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre: l’eventuale turno di ballottaggio nei 5 comuni con oltre 15mila abitanti (Cisterna, Formia, Latina, Minturno e Sezze) si terrà due settimane dopo, il 17 e 18 ottobre.

Come detto gli elettori sono chiamati a votare per il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni.

Il voto nei comuni con meno di 15mila abitanti

Nei comuni fino a 15.000 abitanti si vota con una sola scheda, su cui sono presenti appositi rettangoli contenenti i nomi dei candidati sindaco e della lista a cui sono collegati ed una riga tratteggiata nei comuni fino a 5mila abitanti (Castelforte, Norma, Roccasecca dei Volsci e Sperlonga) e due righe nei comuni con una popolazione fra i 5mila e i 15mila abitanti (Itri, Pontinia e Priverno). In questi comuni si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco o solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. Nei comuni fino a 5mila abitanti l’elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) del candidato scelto; nei comuni con popolazione tra i 5mila e i 15mila abitanti, l’elettore può esprimere una o due preferenze, ma in questo secondo caso le preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza (doppia preferenza di genere). È eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Il voto nei comuni con più di 15mila abitanti

Nei comuni con più di 15.000 abitanti la scheda riporta i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto in diverse modalità:

- tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

- tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco ed in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri

- tracciare un segno sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: anche in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;

- esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

Anche in questo caso le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare per il ballottaggio tra i due candidati più votati.