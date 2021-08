Elettra Ortu La Barbera è capolista di Lbc alle amministrative di Latina

Elettra Ortu La Barbera sarà la capolista di Latina Bene Comune nelle amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Da dicembre 2020 segretaria del movimento politico che guida la città di Latina, ma da 5 anni impegnata in Lbc come attivista, è l’espressione più politica nell’ambito del civismo di questa tornata elettorale.

“Sento tutta la responsabilità di questo impegno. Sia nei confronti del movimento, che rappresento in qualità di segretaria, ruolo nel quale in questi mesi ho messo tutta me stessa, sia per questa nuova veste di candidata. Sono onorata della fiducia che il movimento e il sindaco Damiano Coletta - che sosteniamo con orgoglio per il suo secondo mandato - hanno riposto in me, e li ringrazio”. Elettra Ortu La Barbera, 53 anni, è nata e cresciuta a Latina. Ha studiato Medicina all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma, specializzata in Ematologia, è oggi dirigente medico al Santa Maria Goretti. Sposata da più di 20 anni, è madre di due figli.

Tra i temi più cari a Elettra Ortu La Barbera ci sono la parità di genere e i diritti civili, la tutela dell’ambiente e la sostenibilità, le politiche giovanili, l’attenzione alla formazione e alle opportunità universitarie come strumento per lo sviluppo, la salute come bene comune.

“Credo nello studio e nella formazione costanti come strumento di crescita e come mezzo di affermazione personale nella vita: è quello che mi ha insegnato la mia famiglia, che mi ha permesso di essere autonoma, e uno dei valori che sto passando ai miei figli. Credo nel metodo scientifico e so che il lavoro di squadra è il modo migliore per affrontare le questioni. Anche per questo ho abbracciato con passione il progetto di LBC, costruito con quella marcia in più che sono il rispetto dell’altro e un ventaglio di valori che mi rappresentano in pieno. Come singoli possiamo fare la differenza, ma è in comunità che si può rivoluzionare il nostro modo di vivere. E quella rivoluzione gentile che è iniziata nel 2016 adesso va sostenuta anche per il secondo tempo, al fianco di Damiano Coletta sindaco”.