"Azione" scende in campo per sostenere Nicoletta Zuliani: faccia a faccia tra gli elettori e Carlo Calenda

A due settimane dalla chiamata alle urne la candidata sindaco di Latina Nicoletta Zuliani apre un nuovo confronto con i cittadini in una manifestazione pubblica in programma giovedì 23 settembre, a partire dalle 18, nel cuore della città. Al suo fianco, in Piazza del Popolo, oltre ai 31 membri della lista civica a suo sostegno, ci sarà anche Carlo Calenda, europarlamentare e leader del partito Azione, insieme a Matteo Richetti, senatore appartenente al gruppo Misto nell'asse Azione + Europa, e Valentina Grippo, consigliera regionale del Lazio di Azione.

"Conosco Nicoletta Zuliani da anni – spiega Valentina Grippo - Èuna donna capace, attenta alle esigenze del territorio, che concilia meravigliosamente il suo lavoro da insegnante con il suo impegno istituzionale e civico. Sono molto contenta che Nicoletta abbia scelto nuovamente di spendersi per Latina, che ha bisogno di una guida che coniughi indipendenza e conoscenza della macchina amministrativa. Sono sicura che sarebbe un'ottima sindaca e spero che al sostegno del gruppo Latina in Azione, guidato da Olivier Tassi, si unisca anche quello di tutte le energie della città e di tutti coloro che vogliono far ripartire Latina, dopo questo anno così difficile".

"Anche a Latina non ci si può rassegnare ai populismi di destra e di sinistra – afferma con forza Richetti - Questa campagna elettorale è piena di incoerenze e trasformismi, l'opposizione che passa in maggioranza e membri della maggioranza che passano in opposizione: noi proponiamo a Latina una figura credibile e in grado di affrontare con competenza e serietà i problemi del territorio. La candidatura di Nicoletta Zuliani e il nostro sostegno vanno in questa precisa direzione".