Elezioni amministrative 2021 a Latina, si va al riconteggio delle schede in 33 sezioni

I giudici del Tar di Latina hanno dichiarato fondato il ricorso presentato dall’avvocato Toni De Simone circa l’esito del voto del primo turno delle elezioni amministrative nel capoluogo pontino, quello del 3 e 4 ottobre, disponendo il riconteggio delle schede nelle 33 sezioni contestate.

Il ricorso, presentato da alcuni candidati non eletti di Latina nel Cuore, la lista che sosteneva la candidatura di Vincenzo Zaccheo a sindaco di Latina, e con cui si chiedeva l’annullamento dell’esito del voto nelle 33 sezioni, è stato discusso nel pomeriggio di oggi ed è stato parzialmente accolto dal Tar che ha stabilito che si deve procedere al riconteggio dei voti

“Rispetto alla discussione di oggi al Tar - ha dichiarato il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il senatore Nicola Calandrini -, la pronuncia dei giudici non è per noi una vittoria ma è la conferma che i sospetti di presunte irregolarità nel conteggio dei voti avevano delle basi solide. Attendiamo il conteggio delle schede nelle 33 sezioni contestate per stabilire se effettivamente ci sono stati degli errori nei verbali, o, peggio, dei brogli nella conta delle schede”.

“L’indicazione arrivata dal Tar sul riconteggio delle schede in 33 sezioni - aggiunge il vice portavoce regionale Enrico Tiero - è un segnale importante per fare luce rispetto a situazioni poco chiare che si sono verificate durante lo scrutinio del primo turno e dimostra la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti. Attendiamo con fiducia il riconteggio delle schede per fugare tutti i dubbi ed essere certi che il risultato elettorale ufficiale rispecchi fedelmente il voto dei cittadini”.