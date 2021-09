Riprende la campagna elettorale di Annalisa Muzio, sospesa dopo un incidente in cui è rimasto ferito un anziano

Il sinistro nei giorni scorsi lungo via Monti Lepini. La candidata era alla guida di un suv che ha urtato un uomo sulla strada provocandone la caduta

Era alla guida del suo suv che mercoledì scorso, di sera, ha urtato un anziano lungo via dei Monti Lepini, che è poi caduto a terra sbattendo la testa. La candidata sindaco di Latina Annalisa Muzio, all'indomani dell'incidente stradale, sconvolta per l'accaduto, aveva deciso di sospendere la gran parte delle attività legate alla campagna elettorale dando corso esclusivamente agli incontri istituzionali già calendarizzati.

Ora comunica ufficialmente, attraverso la pagina Facebook di Fare Latina, che ha ripreso da oggi la campagna elettorale, "sempre con il pensiero rivolto alla persona coinvolta nell'incidente stradale dello scorso mercoledì". A questo proposito precisa anche che tutti gli esami effettuati di rito dalle forze dell'ordine per accertare lo stato psicofisico della conducente sono risultati negativi. "Il senso di responsabilità nei confronti della intera città e del progetto Fare Latina, così come l’impegno assunto da Annalisa Muzio con la propria candidatura - spiega il suo staff - inducono la candidata a sindaco e tutto il gruppo a ripartire e proseguire con le attività della campagna elettorale per conseguire il miglior risultato possibile".

Intanto, restano serie le condizioni dell'uomo a causa dei traumi riportati nella caduta.