Elezioni comunali a Latina, Angelo Bonelli a Latina e a Sezze per Damiano Coletta e Rita Palombi

Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde, sarà presente a Latina domani, sabato 18 settembre, per portare il suo sostegno alla candidatura a sindaco di Damiano Coletta. L’appuntamento è alle 18 al gazebo di coalizione al Parco San Marco.

Nel corso dell’incontro si parlerà di beni comuni e di come utilizzare le risorse del Pnrr sarà affrontato il tema della mobilità sostenibile e della riduzione delle emissioni in atmosfera, del ruolo delle amministrazioni pubbliche nella sfida globale del cambiamento climatico; si parlerà dell’utilizzo delle energie rinnovabili, di fotovoltaico nell’edilizia pubblica e di valorizzazione di aree verdi e degradate. In questo senso, il Parco San Marco è il luogo giusto e un simbolo di quanto è possibile realizzare da una amministrazione attenta alla cura degli spazi pubblici, all’ambiente e alla persona: non solo per i lavori di riqualificazione svolti ma anche per l’importante ruolo che questo spazio ha avuto, proprio in virtù della sua nuova vivibilità, nel corso della pandemia.

Nella stessa giornata di domani il portavoce nazionale di Europa Verde sarà anche a Sezze per sostenere la corsa a sindaco di Rita Palombi. In questo caso l'appuntamento è fissato alle 20 presso il Circolo Tennis di Sezze.