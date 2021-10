Elezioni comunali 2021, dalle 15 lo scrutinio: la diretta dei risultati

Si sono chiuse alle 15 le operazioni di voto per le elezioni amministrative in provincia di Latina. Due le giornate di voto, domenica 3 e oggi, lunedì 4 ottobre. Sul territorio pontino si è votato in 12 comuni per la scelta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.

Attenzione puntata sul comune capoluogo, Latina, dove si sono sfidati nove aspiranti sindaci. Tre invece i grandi comuni che sono stati sciolti prima della scadenza naturale del mandato e che sono arrivati alla tornata elettorale sotto la guida di un commissario prefettizio, Formia, Cisterna e Sezze. Cinque sono invece i comuni che contano oltre 15mila abitanti e per i quali è previsto l'eventuale secondo turno di voto, il 17 e il 18 ottobre: Latina, Formia, Cisterna, Sezze e Minturno. Gli altri, con meno di 15mila abitanti e per i quali il nome del nuovo sindaco si conoscerà al termine delle operazioni di scrutinio, sono Priverno, Pontinia, Itri, Castelforte, Norma, Sperlonga e Roccasecca dei Volsci.

AFFLUENZA AL VOTO: TUTTI I DATI

Qui la diretta delle operazioni di scrutinio.

ORE 16.42 - Arrivano i primi dati ufficiosi del Comune di Castelforte. Al momento risulta in testa il candidato sindaco Angelo Felice Pompeo, con 394 voti raccolti pari al 51,24%. A distanza resta il sindaco uscente Giancarlo Cardillo, che con 236 voti si attesta su una percentuale 30,69%, mentre Gianpiero Forte, con 139 preferenze è al 18,08%.

ORE 16.25 - Sono stati diffusi dal Ministero dell'Interno i dati relativi all'affluenza al voto nei 12 comuni pontini. Il dato più alto che sfiora l'87% è stato registrato a Roccasecca dei Volsci, il più basso nela città capoluogo, Latina, dove si è recato alle urne il 61,18% degli aventi diritto con quasi 9 punti percentuali rispetto alle scorse elezioni.

ORE 16.22 - Primo dato ufficiale che arriva da Pontinia: quando è stata scrutinata la prima sezione Eligio Tombolillo è avanti con il 48,45%; Medici è 30%. Si apre la strada per la rielezione a sindaco.