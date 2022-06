Elezioni comunali 2022 a Cori: tutti i risultati

Domenica 12 giugno si è votato anche a Cori per le elezioni amministrative. Sono 8.480 gli elettori del centro lepino che sono stati chiamati alle urne per questa tornata per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale; l'affluenza al termine delle operazioni di voto è stata del 56,12%, la più bassa dei sette comuni andati alle urne.

La sfida per la guida dell'Amministrazione è tra due candidati primo cittadino: l’uscente Mauro de Lillis, sostenuto dalla lista civica Cori e Giulianello Insieme, ed Evaristo Silvi per la lista L’Altra Città.

Appena disponibili pubblicheremo qui i risultati finali.