Elezioni comunali 2022, la diretta dei risultati nei sette comuni pontini tornati al voto

Sono iniziate alle 14 di oggi, lunedì 13 giugno, le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative nei sette comuni della provincia di Latina tornati al voto per scegliere il sindaco e i componenti del consiglio comunale. Si tratta di Cori, Gaeta, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene.

L'attenzione è puntata soprattutto sui comuni di Sabaudia e Gaeta, gli unici con oltre 15mila abitanti per i quali è dunque previsto il turno del ballottaggio. Per gli altri cinque invece il nome del nuovo sindaco arriverà nel pomeriggio di oggi. Proprio nei due comuni maggiori la scelta è fra cinque candidati sindaco ciascuno.

La diretta dello spoglio:

ORE 16.22 - Nuovi aggiornamenti anche da San Felice Circeo, con 5 sezioni scrutinate su 9. Monia Di Cosimo sarà con ogni probabilità la nuova sindaca, con il 63,5\1% dei voti, pari a 839 preferenze, contro il 36,49% raggiunto dalla sfidante Rita Petrucci. A Ponza sono state invece scrutinate 3 sezioni su 5 e la vittoria è di Francesco Ambrosino, con il 55,23% dei voti, rispetto al 44,77% conquistato dall'avversario Pompeo Porzio.

ORE 16.10 - Con 5 sezioni scrutinate su 9 arrivano gli aggiornamenti relativi al comune di Cori, dove il netto vantaggio del sindaco uscente Mauro De Lillis lo fa viaggiare verso una ormai sicura conferma. De Lillis ha infatti ottenuto 1.601 voti pari al 78,94%, mentre il suo sfidante Evaristo Silvi, con la lista L'altra città, è fermo a 21,06%.

ORE 15.35 - Quando è passata ormai più di un'ora e mezza dall'inizio ufficiale delle operazioni di spoglio per le amministrative dei sette comuni pontini, non ci sono ancora i risultati di nessuna sezione. Dal consigliere regione di FI Giuseppe Simeone arriva però l'annuncio del risultato elettorale della candidata a sindaco di San Felice Circeo Monia di Cosimo, "premiata - commenta - per l'esperienza e la continuità programmatica. "I cittadini hanno premiato la linea programmatica, all’insegna dell’innovazione e della qualità della vita avviata da Giuseppe Schiboni - ha spiegato il consigliere Simeone - nonché l’esperienza amministrativa decennale che contraddistingue l’attività di Monia Di Cosimo. San Felice Circeo, una delle perle del nostro territorio, potrà continuare a crescere e dare risposte alle esigenze dei propri cittadini e delle proprie imprese con quell’entusiasmo che la squadra della lista civica Circeo Futura e di tutti coloro che hanno a cuore il bene del territorio sapranno imprimere”.