Sabaudia al ballottaggio: nessuna indicazione di voto da Giancarlo Massimi

Nessuna indicazione di voto per il ballottaggio del prossimo 26 giugno a Sabaudia che vedrà sfidarsi i candidati Alberto Mosca e Maurizio Lucci. Lo annuncia il candidato del Pd e lista civica Massimi Sindaco, Giancarlo Massimi, che ha ottenuto il 13,59% dei voti.

"A seguito della riunione svoltasi nella serata di ieri presso il comitato elettorale di via Torino - spiegano i candidati delle due liste - l’assemblea ha deciso di non rilasciare alcuna indicazione di voto in merito al ballottaggio che si terrà domenica 26 giugno. Ci siamo presentati a queste elezioni forti della proposta politica che è alternativa a quella di Mosca e di Lucci. Infatti, con circa il 14% raggiunto il 12 giugno, la candidatura di Giancarlo Massimi sostenuta dalle liste del Partito Democratico e Massimi Sindaco per Sabaudia ha rappresentato la vera novità di questa tornata amministrativa.

"Non intendiamo disperdere questo prezioso risultato né deludere coloro che ci hanno votato, di qui l’impegno a proseguire il percorso di aggregazione e partecipazione attiva intrapresi in coerenza con il nostro programma ed il mandato ricevuto dagli elettori, che ha visto nello straordinario risultato del 12 giugno il suo punto di partenza e non di arrivo. Pertanto, in vista del ballottaggio del 26 giugno, il Partito Democratico e la lista Civica a sostegno di Massimi Sindaco che hanno conseguito, rispettivamente il 7,4% ed il 5% dei consensi, per le ragioni evidenziate non ritengono di esprimere indicazioni di voto e si preparano ad una opposizione responsabile e costruttiva in coerenza con il mandato ricevuto dagli elettori".