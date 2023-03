Elezioni amministrative ad Aprilia, si presenta il candidato sindaco Lanfranco Principi

Entra nel vivo anche ad Aprilia la campagna elettorale in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio quando i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco ,dopo Antonio Terra.

Sabato ha ufficializzato la sua corsa per diventare primo cittadino Luana Caporaso, che ha raccolto l’eredità proprio del sindaco Terra, mentre ieri è stata la volta della presentazione, nella sede di via Piemonte 35, di Lanfranco Principi, candidato per il centrodestra con il sostegno anche di alcune liste civiche.

“Ho presentato ufficialmente la mia candidatura a sindaco e la squadra che mi accompagnerà in questo percorso - ha detto il candidato primo cittadino -. Aprilia è la città che amo, dove sono nato e cresciuto, dove svolgo la mia professione di consulente del lavoro e come presidente provinciale dell'ordine dei consulenti del lavoro. Come amministratore della Multiservizi e poi come assessore alle finanze - ha aggiunto Principi, ex vice proprio di Terra -, ho cercato sempre di creare le condizioni favorevoli allo sviluppo della città per garantire il benessere ai miei concittadini, alle attività produttive, alle associazioni, a tutti quelli che vivono e operano in questa comunità.

Sono stato scelto dal basso, dalle persone di Aprilia che mi accompagneranno in questo percorso. Ho deciso di compiere questo passo, perché voglio mettere a disposizione di questa città le mie competenze professionali e le mie doti umane. Sono una persona abituata ad ascoltare. Attraverso l'ascolto possiamo creare una comunità dove nessuno abbia l'impressione di restare un passo indietro. Aprilia merita di più, un futuro che costruiremo insieme per i nostri giovani, per i nostri figli” ha poi concluso Principi.