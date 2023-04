Elezioni comunali 2023, ad Aprilia Andrea Ragusa candidato sindaco con il Movimento 5 Stelle

Come annunciato, anche attraverso i social, il Movimento 5 Stelle concorrerà alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio ad Aprilia con un proprio candidato sindaco. I pentastellati dopo aver mancato gli appuntamenti nelle due precedenti competizioni elettorali, questa vota sono pronti a scendere in campo presentando come aspirante primo cittadino Andrea Ragusa.

Si lavora anche alla composizione della lista fatta di “persone di varie esperienze e competenze, con un programma che vuol creare inclusione e progetti intergenerazionali. Cammineremo da soli, consapevoli di essere l'unica scelta possibile sul nostro importante territorio” dichiarano dal movimento.

Il candidato sindaco è Andrea Ragusa, laureato in Scienze della Comunicazione, “un uomo che ha già dimostrato, dal 2013 grande impegno in campo sociale ed ambientale. La nostra bussola sarà un programma partecipato, sostenibile e coraggioso - aggiungono dal Movimento 5 Stelle -. I punti cardinali sono quelli che caratterizzano il nostro gruppo: responsabilità, passione, competenza e trasparenza”.

“Adesso tocca agli elettori confermare con il voto del 14 e 15 maggio, la fiducia in un rinascimento che ci può essere e che ci deve essere per questa nostra meravigliosa città, Aprilia, che sta a cuore a tutti noi. Mai come in questo momento - concludono i pentastellati - è importante andare a votare e intraprendere una nuova e diversa gestione dell’amministrazione della città”.