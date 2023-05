Elezioni amministrative 2023: quattro candidati di Latina nel Cuore nella lista di Fratelli d’Italia

Sono quattro i candidati al Consiglio comunale di Latina nel Cuore in corsa alle elezioni amministrative nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Matilde Celentano sindaco. Si tratta di Valentina Colonna, Dino Iavarone, Renzo Scalco e Anna Gianninoto che ieri sono stati presentati davanti a una folta platea di pubblico. Presenti all’incontro anche l’aspirante primo cittadino della coalizione di centrodestra, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, il vice segretario provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Mochi, insieme all'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, Alessandro Aielli, Beatrice Fiorentino, Antimo Di Biasio e Alberto Stellato.

I primi a prendere la parola sono stati i candidati consiglieri Renzo Scalco e Anna Gianninoto, i quali hanno sottolineato la necessità di far ripartire la macchina amministrativa per dare risposte rapide ai cittadini: “È assurdo che per avere una carta d'identità, ad esempio, si debbano attendere dei mesi. Anche chi vuole sposarsi in Comune deve poterlo fare in modo snello e potendo usufruire di spazi all'altezza della situazione e non in una stanza angusta, come accade adesso”. A seguire i candidati Dino Iavarone e Valentina Colonna, forti della loro esperienza in campo sociale e scolastico, hanno incentrato il loro intervento sulla necessità di politiche per il mondo giovanile per la disabilità.

A quelli dei candidati sono seguiti poi gli interventi di esponenti di Latina nel Cuore, a partire da Beatrice Fiorentino, imprenditrice che ha affrontato il tema degli impianti sportivi cittadini, “che necessitano tutti di un forte potenziamento e del sostegno agli operatori del settore”, fino ad Antimo di Biasio, imprenditore che ha illustrato l'innovazione nel campo della sicurezza cittadina attraverso sistemi di "videosorveglianza intelligente" ed ha portato gli esempi di altre realtà internazionali all'avanguardia da questo punto di vista, dove la videosorveglianza è già una realtà e con ottimi risultati dal punto di vista della prevenzione e contrasto di fenomeni di criminalità: “Un intervento che il Comune potrebbe realizzare a costo zero - e con enormi benefici per la collettività - usufruendo dei fondi del Pnrr”. Alberto Stellato, manager, ha tracciato nel suo discorso le possibili linee di sviluppo del centro storico attraverso l'utilizzo e la destinazione degli edifici di fondazione come luoghi degli studi e dell'Università. Alessandro Aielli, avvocato e già consigliere comunale, ha evidenziato l'attualità dell'impianto di idea di città riconducibile alla progettualità messa in campo anni fa da Vincenzo Zaccheo e ha rilanciato la proposta di istituire a Latina la Scuola Superiore di Pubblica amministrazione – in concorso con l'Università e gli ordini professionali – individuando come possibile sede l'edificio della Banca d'Italia: “Questo progetto ci porrebbe all'avanguardia in campo nazionale e internazionale nella formazione di amministratori e operatori pubblici”. Inoltre, Aielli ci ha tenuto a ribadire l’importanza del recupero della centralità del capoluogo nel sistema provinciale politico e amministrativo e le linee di sviluppo futuro della città verso il mare, la portualità, la riqualificazione della marina. Infine, la necessità di recuperare gli ingenti finanziamenti fermi presso il Cipe per la realizzazione di una infrastruttura leggera di trasporto pubblico di massa di collegamento del centro cittadino e del mare con la stazione ferroviaria di Latina Scalo.

Il senatore Nicola Calandrini, poi, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il contributo di idee ed elettorale di Vincenzo Zaccheo e del suo movimento politico Latina nel Cuore, ha confermato “la bontà della scelta di Matilde Celentano come candidata sindaco condivisa dall'intero centrodestra unito”. Nel suo intervento la candidata sindaco ha fatto proprie tutte le proposte programmatiche di Latina nel Cuore e in particolare ha dato seguito a questa condivisione con un lungo post sui social con cui ha rilanciato, tra le altre, l'idea di istituire la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione.

Ha concluso la convention Vincenzo Zaccheo il quale, in un accorato intervento, ha espresso “soddisfazione nel rilevare che l'idea di città e la progettualità cittadina che aveva messo in campo quando era sindaco sia ritenuta largamente attuale ancora oggi e inserita a tutti gli effetti nel programma sindacale della candidata del centrodestra. Assieme a questa soddisfazione, anche l'auspicio che, in un tempo breve, si inizino finalmente a realizzare almeno alcune delle opere elencate, le quali determinerebbero un vero e decisivo rilancio della città di Latina dopo lunghi e penosi anni di immobilismo dovuti all'ultimo sindaco”.