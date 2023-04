Elezioni, Celentano inaugura Casa Latina: “Siamo una squadra forte. Il nostro progetto unitario e condiviso”

Con la presentazione delle liste entra ufficialmente nel vivo anche la campagna elettorale in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio. Forse per la prima volta nella storia la sfida a Latina è tra soli due candidati sindaco, una sorta di ballottaggio anticipato che vede contrapposti Matilde Celentano, in corsa per la coalizione di centrodestra, e l’ex primo cittadino Damiano Coletta, espressione della coalizione di centrosinistra.

E nel pomeriggio di ieri Matilde Celentano ha inaugurato Casa Latina, uno spazio elettorale dove l’aspirante sindaco potrà incontrare i cittadini. All’evento hanno preso parte i candidati consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Dc e della lista “Matilde Celentano Sindaco” ed esponenti politici, tra cui il senatore Nicola Calandrini, gli eurodeputati Matteo Adinolfi e Nicola Procaccini, la deputata Chiara Colosimo, l’onorevole Enrico Tiero e i rappresentanti delle liste che compongono la coalizione: Michele Nasso di Fratelli d’Italia, Vincenzo Valletta della Lega, Stefano Cardillo di Forza Italia, Federica Ferrari di Rinascimento Sgarbi, Stefano Marini di Fare Latina, Alessandro Paletta di Unione di Centro, Pino Di Sangiuliano di Democrazia Cristina.

“Benvenuti a Casa Latina che apre le porte alla città”, ha esordito Celentano, subito dopo il taglio del nastro e i diversi interventi dei rappresentanti politici. “Casa Latina – ha spiegato la candidata - non è soltanto uno spazio elettorale ma anche e soprattutto un luogo di incontro con i cittadini, un punto di riferimento per scambiarsi opinioni, per confrontarsi, per ascoltare idee e proposte per Latina, per la rinascita della città. Il progetto che sosteniamo lo abbiamo denominato ‘Decisamente Latina’, un programma che possa rendere Latina protagonista all’interno dei grandi cambiamenti della società contemporanea. E ‘Decisamente Latina’ significa decisamente sviluppo, sviluppo e lavoro. Lo dobbiamo ai nostri giovani, alle famiglie e agli imprenditori del nostro territorio ricco di eccellenze produttive”.

Matilde Celentano, emozionata, ma con passo sicuro, ha citato i temi principali della proposta di governo per la rinascita di Latina: “La città – ha affermato - è ferma da troppi anni e dobbiamo attivare, da subito, iniziative e risorse in grado di far decollare ‘decisamente’ Latina e l’intero territorio comunale come un unico organismo in divenire, con le proprie esigenze di sviluppo economico, infrastrutturale, ambientale, sociale e di mobilità. Una proposta di rilancio che passa necessariamente attraverso la revisione dei piani. Sì alla revisione dei piani, ingessati da anni. La riqualificazione del centro storico – ha evidenziato - del lungomare, di Latina Lido e dell’intero territorio comunale, unita alla revisione dei piani, saranno il carattere distintivo del rilancio, in cui le attività produttive, artigianali e industriali abbiano la possibilità di cogliere nuove opportunità di investimento, con risposte certe da parte del Comune di Latina. Dobbiamo ripensare a un piano di Governo del territorio, ad un’urbanistica che risponda alla qualità del vivere, alla sostenibilità, al sociale”.

“Vedo qui presenti – ha concluso Matilde Celentano - numerosi candidati delle liste della coalizione di centrodestra che ringrazio per l’affetto e il sostegno ricevuto in questi giorni. Già conosco le diverse sensibilità che li caratterizza e questo è un elemento che rafforza il nostro progetto unitario e condiviso per lo sviluppo della città. Sono orgogliosa di voi. Siamo una squadra forte, nella quale vige un incoraggiamento reciproco per portare a casa un risultato straordinario che segnerà la rinascita della città”.