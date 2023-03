Elezioni, LnC al centrodestra: “Priorità al programma oltre che al nome del candidato sindaco”

Sono giorni febbrili in tutti gli schieramenti politici che sono al lavoro per l'importante appuntamento delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio che vedranno tornare al voto anche i cittadini di Latina per scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali.

Latina nel Cuore si è riunito in vista delle consultazioni che, dichiarano dal movimento, “rappresentano l’occasione per rilanciare una città ormai ferma, sporca, devastata, precipitata agli ultimi posti delle classifiche regionali e nazionali e che ha perso milioni e milioni di euro di finanziamenti a causa dell’ultima disastrosa amministrazione. Per farlo, tuttavia, come sottolineato da ciascuno dei presenti nel corso dell’incontro, non si può prescindere dal programma elettorale dell’ultimo candidato sindaco Vincenzo Zaccheo”.

Queste le idee amministrative e politiche per Latina nel cuore imprescindibili per tornare a far risplendere il capoluogo pontino: l’ampliamento dell’offerta universitaria con il Nucleo di Fondazione a essa dedicato, la realizzazione del nuovo ospedale a Borgo Piave, l’indispensabile Roma-Latina, la valorizzazione ambientale e archeologica del Museo di Satricum e quella dei borghi “che l’onorevole Vincenzo Zaccheo ama definire la ‘cassaforte valoriale’ della nostra città e a cui vanno destinate importanti risorse, a partire da quelle del ristoro della nucleare, così come accaduto fino al 2010”.

“Un programma chiaro, moderno, ben strutturato, studiato nei minimi dettagli e condiviso e sottoscritto da tutta la coalizione di centrodestra, riscuotendo grande successo alle urne nelle votazioni dello scorso 4 settembre, per rilanciare la città, liberandola finalmente da chi invece, negli ultimi anni, l’ha governata con miopia, incapacità di ascolto, mancanza di programmazione e di visione di città, inanellando in oltre sette anni di amministrazione una serie di pessimi risultati e facendola finire alla ribalta delle cronache di tutta Italia per demeriti, disservizi e record in negativo. Latina si avvia verso il suo Centenario. I prossimi anni che ci separano da esso - aggiungono dal movimento - saranno determinanti per il suo ed il nostro futuro. Pertanto, Latina nel Cuore farà tutto il possibile affinché possa spiccare nuovamente il volo, tornando punto di riferimento per il Lazio e l'Italia intera”.