Celentano e Coletta a confronto: in tv l’unico faccia a faccia tra i candidati sindaco

Un solo confronto tra i due candidati sindaco a Latina in questa seppur breve campagna elettorale per le elezioni amministrative. Un solo faccia a faccia che ha visto da una parte Matilde Celentano e dall’altra Damiano Coletta andato in onda su RaiTre ieri e arrivato dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra i due aspiranti primo cittadino per il mancato confronto in una trasmissione locale. A Latina si vota domenica 14 e lunedì 15 maggio e il capoluogo torna alle urne dopo 8 mesi di commissariamento figli della fine, dopo un solo anno, della seconda amministrazione guidata da Damiano Coletta e caduta per le dimissioni in massa del centrodestra, che in Consiglio comunale aveva la maggioranza.

E proprio da questo punto è partito il confronto che ha acceso subito gli animi tra i due candidati sindaco. “Si torna a votare perché alle ultime elezioni nel 2021 si era registrata la cosiddetta anatra zoppa – ha spiegato Celentano - che ha determinato una situazione di ingovernabilità; noi abbiamo preferito optare per la sfiducia del sindaco come forma di rispetto verso la città perché dopo un anno non si riusciva ad arrivare da nessuna parte”. Pronta la replica di Coletta: “Nell’ottobre 2021 sono stato regolarmente e democraticamente eletto. Non avevo la maggioranza e il 28 settembre 20 consiglieri di opposizione si sono dimessi con la mia competitor che in Aula, e ingannando un’intera comunità, chiese una pausa per andare a prendere un caffè e invece andarono dal notaio in un anno particolare in cui c’erano i progetti del Pnrr che andavano messi a terra”. Un botta e risposta tra i due aspiranti primo cittadino con Celentano che ha sottolineato di essersi fatta portavoce di tutto il centrodestra invocando il bisogno di stabilità del Governo cittadino e Coletta che ha ribadito la “mancanza di assunzione di responsabilità e la bugia detta per sfiduciare un sindaco e quindi un’intera comunità”.

La seconda domanda, come gestire lo svolgimento delle elezioni in sicurezza e trasparenza e come arginare lo scetticismo degli elettori? Il primo a rispondere è stato il candidato del campo progressista che ha ricordato i ricorsi che poi hanno portato al voto nelle 22 sezioni. “Si è parlato addirittura di brogli attivando una macchina del fango - ha detto - ma poi alla fine dal punto di vista penale non è emerso nulla. Serve competenza nell’ambito dei presidenti dei seggi” ha dichiarato e tornando poi sullo scetticismo degli elettori ha aggiunto: “C’è una scelta tra una coalizione che ripropone un passato a volte anche torbido e un’altra che ha iniziato un cambiamento nel nome della sostenibilità e della legalità”. La risposta della candidata di centrodestra: “Il mio competitor cita la macchina del fango ma ci sono state due sentenze del Tar e del Consiglio di Stato che parlano di elezioni poco trasparenti. Se ci sono solo due candidati sindaco è perché l’altra volta il centrodestra era disunito mentre questa volta ha trovato compattezza sul mio nome”.

Poi il tema della sicurezza e del degrado nelle aree abbandonate nella città. “Il problema della sicurezza è molto serio” ha detto Celentano che propone di aumentare l’organico della polizia locale e rafforzare la videosorveglianza, mentre Coletta torna sull’importanza dei progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana dei siti dismessi e delle aree abbandonate, grazie anche ai fondi del Pnrr, come testimoniano quelli per Ex Pozzi Ginori, Ex Svar ed Ex Icos. Altro tema caldo rifiuti e differenziata. Primo a rispondere il candidato sindaco della coalizione progressista che ha ripercorso le tappe che hanno portato al passaggio tra Latina Ambiente e Abc, “azienda speciale che ha portato la differenziata al 54% con la stabilizzazione di 100 lavoratori”. “Se andremo al Governo - ha detto la candidata di centrodestra - manterremo Abc ma la trasformeremo in una multiservizi introducendo una premialità con sconti sulla Tari per chi differenzia meglio”. E poi il tema dei fondi del Pnrr: “Mentre venivamo boicottati dal centrodestra con la mancata costituzione delle commissioni consiliari, abbiamo presentato progetti che porteranno nel territorio circa 60 milioni di euro e che riguardano prevalentemente la sostenibilità ambientale e la rigenerazione urbana” ha detto Coletta. “Non avendo governato negli ultimi anni non è stata nostra la progettualità per il Pnrr, ma voci ci dicono che rischiamo di perdere il 90% dei progetti. Spero che una volta insediati troveremo davvero progetti avviati” ha risposto Celentano. Poi la sanità. “C’è una copertura economica per il nuovo ospedale grazie alle mie interlocuzioni con l’allora ministro Speranza e l’allora assessore D’Amato - ha spiegato Coletta -. Abbiamo una criticità del pronto soccorso che può essere superata con le case di comunità e su questo abbiamo supportato la Asl per la realizzazione di tre strutture una Sabotino, una a Latina Scalo e una nei quartieri Q4 e Q5”. “I 20 milioni per il nuovo ospedale si sono resi possibili grazie al nuovo ministro Schillaci” ha detto invece Celentano che si è trovata d’accordo con Coletta sull’importanza della telemedicina, delle case di comunità e della medicina del territorio.

Altro trema che ha scaldato gli animi poi quello della criminalità che ha riacceso i toni del confronto. “La cultura della legalità è insita in ogni sana Amministrazione” ha dichiarato la candidata di centrodestra a cui ha replicato l’aspirante primo cittadino del fronte progressista: “Nel 2016 quando mi sono insediato la comunità chiedeva legalità dopo il ‘far west’ degli anni precedenti e noi l'abbiamo riportata rendendo la comunità più libera”. “Quando si parla di legalità non si può pensare sempre al passato - ha risposto Celentano -; noi siamo un centrodestra nuovo che ha segnato una demarcazione con il passato e io sono una professionista che non ha avuto nulla a che fare con quanto accaduto". “Lei non ha responsabilità - ha risposto ancora Coletta - ma le persone che stanno dietro a lei hanno governato fino al 2015 e un sindaco ha il dovere di aprire gli occhi ai cittadini e nel momento in cui c’è commistione tra criminalità e politica bisogna assumersi la propria responsabilità”.

E ancora i borghi che per Celentano sono “un elemento fondante della nostra storia. Noi vogliamo ripartire da qui con una Consulta dei Borghi e magari un Assessorato. Le problematiche sono sempre le stesse: viabilità, sicurezza e mancanza di centri aggregativi”. “I borghi non devono sentirsi periferia vanno connessi dal punto di vista dei trasporti e dal punto di vista digitale” ha replicato Coletta. Ultimo tema il turismo e la marina. “La marina ha un grandissimo potenziale turistico; sta per essere approvato il Pua che colma 15 anni di vuoto - ha spiegato il candidato sindaco della coalizione progressista -. Abbiamo stilato un protocollo che ci consente di avere 5 milioni di euro per il ripascimento e il contrasto all’erosione. Per quanto riguarda il turismo abbiamo creato la Dmo, associazione che mette insieme 14 comuni, con Latina capofila, che ha il compito di elaborare strategie di marketing turistico appunto”. “Noi abbiamo una filiera di governo che ci supporta per il rilancio della marina e per il contrasto dell’erosione. Noi siamo per la marina come volano per il turismo” ha detto Celentano ricordando anche un altro problema del litorale legato alla viabilità.

Poi il primo atto per i due candidati se saranno eletti sindaco: “Come primo atto vogliamo riportare il decoro e la pulizia in città” ha spiegato Celentano mentre Coletta torna all’importanza dei progetti del Pnrr che hanno una scadenza nel 2016: “istituiremo una cabina di regia” ha detto. E l’ultimo appello agli elettori con Celentano che ha ribadito l’importanza della filiera istituzionale che porta al Governo e alla Regione; poi, ha aggiunto: “Latina potrebbe scrivere una pagina storica eleggendo il primo sindaco donna”. “Vorrei continuare il lavoro che è stato interrotto. Io metto a disposizione la mia competenza, la mia esperienza e la mia onestà oltre ai valori di cui è espressione la mia coalizione che sono la sostenibilità e la capacità di mettere al centro la persona” ha invece concluso Coletta.