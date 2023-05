Elezioni 2023, scende in campo Conte: a Latina arriva il presidente del Movimento 5 Stelle

Giuseppe Conte a Latina. Il presidente del Movimento 5 Stelle sarà nel capoluogo pontino giovedì 11 maggio per sostenere il Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

L’arrivo di Conte è previsto per la mattinata, intorno alle 11, nella zona pedonale dove incontrerà cittadini e simpatizzanti del movimento. Con l'occasione, presso il gazebo degli attivisti pentastellati posizionato in corso della Repubblica all'incrocio con via Eugenio di Savoia, sarà possibile incontrare anche i candidati della lista del Movimento 5 Stelle che alle elezioni comunali sostiene il candidato sindaco Damiano Coletta, all’interno della coalizione progressista.

Il M5S, che sempre ha difeso la sua connotazione identitaria che lo ha portato a percorsi autonomi in tutte le altre precedenti consultazioni, per la prima volta a Latina è entrato a far parte di una coalizione; un’apertura, ha spiegato nei giorni scorsi la capolista Maria Grazia Ciolfi, “sempre ben delimitata a un ristretto perimetro politico identificato sulla base dei valori e delle tematiche di interesse e quindi strettamente subordinata ai punti programmatici delle alleanze” e dettata “dall’esigenza di garantire un’alternativa politica solida che possa dare stabilità al governo della città, una compagine politica forte, da contrapporre alla frammentazione di forze politiche afferenti allo stesso perimetro politico”.

Per quanto riguarda il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio è già stato a Latina durante la campagna elettorali per le amministrative del 2021 quando incontrò i cittadini al parco Falcone Borsellino in sostegno dell’allora candidato sindaco Gianluca Bono.