Elezioni amministrative 2023, fissata la data: quando si vota a Latina e in altri 7 comuni

E’ stata fissata la data delle elezioni amministrative che si terranno il 14 e 15 maggio quando anche i cittadini di 8 comuni della provincia di Latina saranno di nuovo chiamati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Questo quanto comunicato dal Governo al termine dell’ultimo Consiglio dei Ministri di ieri.

“Il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi - si legge nella nota -, ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 14 e 15 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 591 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio 2023”.

Un’elezione molto importante questa che vede tornare alle urne, a circa un anno e mezzo dalla scorsa tornata elettorale, anche la città di Latina dopo che il 28 settembre scorso è caduta l’amministrazione guidata dal sindaco Damiano Coletta. Ma in questa turno si vota anche in altri sette comuni della provincia, tra cui le altre due grandi città, quelle di Aprilia e Terracina. Seggi aperti, dunque, il 14 e 15 maggio ad Aprilia, Bassiano, Campodimele, Latina, Lenola, Roccagorga, Sonnino e Terracina. Cinque di queste amministrazioni arrivano alla normale scadenza (Aprilia, Bassiano, Campodimele, Lenola e Sonnino), mentre insieme a Latina ci arrivano da commissariate anche Roccagorga e Terracina (dopo il terremoto politico causato dall’operazione Free Beach in seguito alla quale si è dimessa la sindaca Roberta Tintari). L'eventuale turno di ballottaggio del 28 e 29 maggio è previsto a Latina, Aprilia e Terracina, gli unici tre comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti.