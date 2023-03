Elezioni amministrative 2023, Matilde Celentano è la candidata sindaco del centrodestra

E’ Matilde Celentano la candidata sindaco del centrodestra alle elezioni comunali di Latina del 14 e 15 maggio. Il nome di Celentano circolava ormai da settimana e intorno a lei la coalizione dopo incontri e confronti ha trovato la quadra.

L’ufficializzazione c’è stata oggi, 25 marzo, nel corso di una conferenza presso la sede di Fratelli d’Italia, a cui però non hanno preso parte gli alleati di Forza Italia e Lega. L’occasione è stata offerta, infatti, dalla presentazione del progetto SpaziOnline alla presenza del senatore e coordinatore provinciale di FdI Nicola Calandrini, del coordinatore del dipartimento Cultura e Comunicazione di Latina Maurizio Guercio e dell’onorevole Marco Perissa e con la partecipazione in collegamento anche del ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dell’onorevole Giovanni Donzelli e del senatore Lucio Malan, presidente del Gruppo FdI al Senato

Al termine della presentazione Fratelli d'Italia ha reso noto, quindi, il nome della candidata sindaco in corsa per il centrodestra a Latina. A introdurre Celentano è stato il coordinatore regionale del partito, l’onorevole Paolo Trancassini. “Cogliamo l’occasione di questo evento per presentare una candidata che è di Fratelli d’Italia ma che è stata apprezzata e sarà sostenuta da tutta la coalizione - ha detto. Non abbiamo dovuto discutere molto per convogliare su di lei. Sono certo che sia la candidata migliore e che sarà rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini”. "Dopo il risultato straordinario delle politiche e delle regionali - ha aggiunto Trancassini - abbiamo un'altra sfida da vincere: quella di chiudere la nostra filiera istituzionale a cui manca un tassello per lavorare in sinergia con i nostri territori e le nostre comunità. Dopo il Governo e la Regione, infatti, occorre conquistare anche il Comune ed è proprio per questo che oggi inizia una nuova campagna elettorale: insieme scriveremo una pagina bellissima della nostra storia. Matilde è un medico, una militante attenta e un'amministratrice preparata che da 40 anni lavora per la sua città. Con la sua candidatura vogliamo restituire a Latina un sindaco che rimetta al centro della sua agenda la politica e le istanze dei cittadini per iniziare a correre come farà Regione Lazio”.

“Abbiamo finalmente la possibilità di creare una filiera di governo che colleghi Latina alla Regione fino ad arrivare al Parlamento Europeo passando per il Governo Nazionale – ha commentato il coordinatore provinciale Calandrini –. Matilde Celentano è la donna giusta per far sì che questa filiera non sia solo formale ma sostanziale. Già in queste settimane abbiamo dimostrato che Latina sta tornando al centro della politica nazionale. Dopo anni di immobilismo, la Commissione Bilancio che presiedo ha sbloccato ben venti milioni di euro che serviranno al commissario straordinario nominato di recente per avviare finalmente i cantieri della Roma-Latina, un’opera essenziale che i cittadini della provincia aspettavano da troppo tempo. Conquistando anche Latina, torneremo a dare lustro a questa città.”

“E’ ora che Latina torni a essere governata da persone che la amano - ha detto la candidata sindaco Matilde Celentano -. Noi siamo una comunità, che teniamo a questo territorio. Io voglio che Latina torni a essere una terra in cui i giovani possano rimanere, non dalla quale sono costretti a scappare. Una Latina città giardino, vivibile, decorosa. Sono il sindaco di una coalizione ma sarò il sindaco di tutti e soprattutto degli ultimi, di chi non ce la fa, di chi ha difficoltà. Perché sono convinta che la buona politica sia prima di tutto quella che permette a tutti di avere pari opportunità”.