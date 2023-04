Elezioni amministrative a Latina, il co-portavoce di Europa Verde Cillerai candidato con Lbc

Avranno tempo oggi e domani, venerdì 14 e sabato 15 aprile, per presentare le loro liste i partiti, i movimenti e le varie formazioni politiche che parteciperanno alle elezioni amministrative che ci saranno far un mese a Latina e in altri sette comuni della provincia pontina.

Per quanto riguarda il capoluogo pontino, il co-portavoce del circolo di Europa Verde – Verdi di Latina Dario Cillerai ha annunciato oggi la sua caniddatura nella lista di Lbc nella coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Damiano Coletta. Una decisione, maturata nelle riunioni del circolo, che è stata salutata con favore anche da Filiberto Zaratti, parlamentare del gruppo Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce regionale del Lazio di Europa Verde, che invita iscritti ed elettori di Europa Verde a votare Lbc come lista e Damiano Coletta come sindaco.

Cillerai è un sostenitore e attivista dei Verdi sin dalla loro fondazione, negli anni 80, ed è anche iscritto a varie associazioni ambientaliste e pacifiste. Ha inoltre partecipato alle riunioni per l'elaborazione del programma della coalizione progressista che appoggia l'ex primo cittadino che per la terza volta è in corsa per guidare l'Amministrazione della città capoluogo.

“Latina Bene Comune, insieme alle altre liste civiche che hanno sostenuto Damiano Coletta, rappresenta una delle esperienze più significative ed efficaci di cittadinanza attiva del nostro paese - ha dichiarato Cillerai -. La mia decisione di candidarmi è animata da spirito di servizio, per rendere la coalizione più forte possibile con l'obiettivo di tornare al Governo della città. Ritengo che sia anche coerente dal punto di vista dei valori e dei programmi di Europa Verde. Sta nel DNA dei Verdi, infatti, di avere un continuo scambio con la società, le associazioni, le esperienze civiche, con l'obiettivo di individuare i percorsi migliori per realizzare il bene collettivo e la salvaguardia dell'ambiente con città e Borghi più vivibili”.