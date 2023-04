Elezioni amministrative a Latina, Celentano e Coletta si preparano alla sfida delle urne

Nel fine settimana, tra il 14 e il 15 aprile, dovranno essere depositate le liste in vista delle elezioni amministrative che perfettamente un mese dopo si terranno anche nel capoluogo pontino - oltre che in altri sette comuni della provincia -. Al momento sono due i candidati sindaco ufficiali, Matilde Celentano alla guida della coalizione del centrodestra e Damiano Coletta per quella di centrosinistra. Se non dovessero esserci altre sorprese con candidature dell’ultima ora si potrebbe preannunciare quindi un ballottaggio anticipato con il nome del nuovo primo cittadino di Latina che uscirebbe dalle urne già al primo turno.

E per i due aspiranti sindaco come per le rispettive coalizioni questi sono i giorni decisivi per la definizione degli ultimi dettagli per la formazione delle liste, poi si entrerà nel vivo della campagna elettorale.

La compagine di controtesta che sostiene Matilde Celentano - che dovrebbe essere composta da cinque liste -, dopo la presentazione ufficiale dei giorni scorsi, per sabato 15 aprile ha in programma l’inaugurazione di “Casa Latina” in corso della Repubblica 213; uno spazio dove la candidata sindaco potrà incontrare i suoi concittadini. Una sorta di point elettorale, un “punto di riferimento per scambiarsi opinioni, per confrontarsi, per ascoltare idee e proposte per Latina”, viene spiegato.

Il centrosinistra è al lavoro per la raccolta delle firme delle diverse liste. “Un flusso ininterrotto di sostenitori che in due pomeriggi ci hanno permesso di andare ben oltre l’obiettivo minimo richiesto - ha commentato il candidato sindaco Coletta al termine dell’iniziativa nella sede di Lbc in via Cattaneo -. Una risposta appassionata che ancora una volta è esempio di democrazia e partecipazione attiva. Bello vedere tanta gente sorridente, motivata e pronta per un’altra campagna elettorale. Agire nel rispetto pieno delle regole era la nostra priorità e ringrazio le funzionarie del Tribunale e le avvocate verificatrici che hanno certificato l’autenticità delle sottoscrizioni contribuendo così al raggiungimento del nostro obiettivo”. E sempre nella giornata di ieri Coletta, che lo scorso 2 aprile ha vitto le primarie, ha anche firmato l’accettazione della candidatura a sindaco della coalizione progressista, che dovrebbe essere composta da quattro liste.