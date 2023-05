Elezioni, Coletta incontra Coldiretti: “Con nuovo personale risposte più celeri alla categoria”

Proseguono gli incontri per i candidati sindaco quando mancano ormai pochi giorni al voto per le elezioni amministrative nel capoluogo pontino. Nella mattinata di oggi l’aspirante primo cittadino espressione della coalizione progressista Damiano Coletta si è confrontato con i vertici di Coldiretti Latina, il presidente Denis Carnello e il direttore Carlo Picchi.

“Con Coldiretti c’è sempre stato un rapporto dialettico di reciproco rispetto in un’ottica costruttiva – ha spiegato Coletta -. Ripensando al mercato Campagna Amica mi sono sempre battuto per far sì che questa esperienza fosse al centro della città e ci eravamo ripromessi di continuarla”.

Al centro del confronto anche i disservizi legati alle mancate risposte e ai ritardi dell’ente alla categoria relativamente alle pratiche Uma: “La macchina amministrativa è stata negli anni in grande sofferenza: su 4 persone che andavano in pensione potevamo sostituirne una soltanto – ha chiarito il candidato sindaco -. Nel corso dei 5 anni, con grande fatica e gestendo situazioni complesse, abbiamo però rimesso i conti in ordine e questo ci ha permesso di far partire un concorso, poi espletato nel mese di dicembre scorso. Possiamo così colmare vuoti soprattutto negli uffici che si interfacciano con il pubblico. C’è bisogno di soluzioni e l’impegno che prendo, che non è promessa elettorale ma un dovere dell’amministrazione, è di rafforzare anche l’ufficio Uma alla luce delle nuove disponibilità, così come tutti gli uffici di front office. Se riuscissimo a poter contare entro il 2023 su 150 persone nuove, sarà un risultato importante per tutta la comunità e anche per il vostro settore”.

Un riferimento è stato fatto anche al cibo sintetico e alla posizione della coalizione rispetto a questo tema: “Si tratta di una sensibilità che abbiamo già espresso – ha proseguito Coletta - con il bando delle mense scolastiche abbiamo inserito come requisito che il 70% degli alimenti fosse di tipo biologico, con una predilezione per il km 0. Questo ci ha consentito di avere il riconoscimento del Mipaf e di ottenere un finanziamento per abbattere i costi delle mense. Agire sull’alimentazione corretta a partire dalle scuole è un fatto culturale importante e uno stimolo anche per le famiglie”. Un altro aspetto sottolineato dal candidato sindaco è stato poi il supporto dell’amministrazione alle imprese vittime dei danni dovuti al maltempo e ai cambiamenti climatici: “Il sostegno non è mancato e non mancherà – ha precisato il candidato sindaco –. Come sapete anche dopo gli eventi climatici avversi della scorsa estate, nonostante non fossi sindaco, ho visitato molte aziende del territorio per capire in cosa si potesse essere utili. Troverete sempre un’istituzione a cui fare riferimento. Sarà importante infine predisporre una specifica delega, nell’ambito dell’assessorato alle Attività produttive, per aprire un dialogo diretto e favorire una maggiore agilità di risposte”.

Nell’ottica poi di uno sviluppo e tutela della vocazione agricola del territorio il riferimento è stato infine all’università: “La Sapienza sta investendo molto su questo territorio - ha poi concluso –. L’intenzione è quella di mettere in campo azioni per la creazione di una mensa universitaria e ci batteremo per avere cibo biologico e a km 0 anche per gli studenti universitari. Mi impegnerò poi a trovare un’interlocuzione con la rettrice per poter avviare a Latina un corso di laurea in Agraria”.