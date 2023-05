Elezioni a Latina, Coletta: “La nostra coalizione convintamente in Europa come scelta politica”

“Una bella serata, ringrazio per la loro presenza Silvia Costa e gli europarlamentari Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo e Massimiliano Smeriglio. Abbiamo ricordato David Sassoli e la sua importante lezione politica e umana. Quei valori, quegli ideali sono vivi insieme a noi. Sono il faro che ci guida, per il bene di Latina e dei cittadini, ogni giorno e anche in queste elezioni”. Queste le parole del candidato sindaco alle amministrative Damiano Coletta che ha commentato così l’evento di presentazione del libro di David Sassoli “La saggezza e l’audacia”, organizzato ieri nella sede del point elettorale di via Cattaneo.

La presentazione del volume è stata appunto l’occasione per ricordare la figura di David Sassoli ma anche per parlare di Europa, di opportunità e prospettive.

“Tutta la coalizione che l’onore di guidare come candidato sindaco percorre la stessa strada – ha dichiarato Coletta nel corso dell’incontro - Ci siamo ritrovati nel campo dei valori. Siamo convintamente in Europa. Non solo per una connotazione geografica ma per una precisa scelta politica. Facciamo tesoro della lezione di Sassoli, di cui conservo un ricordo commovente e con cui ho trovato, nell’occasione in cui inaugurammo il monumento all’Inclusione al Parco San Marco, una immediata condivisione di linguaggio e di valori. Il 25 aprile ho ripreso le sue parole pronunciate in uno dei suoi ultimi discorsi: parole che riguardavano gli occhi delle persone oppresse e fragili. Occhi che hanno lo stesso sguardo, che guardano ma non vedono. Una frase che ci ricorda qual è il senso dell’Unione europea e dello stare insieme all’interno di questo perimetro di valori”.