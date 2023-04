Elezioni amministrative 2023, gli otto comuni pontini al voto per scegliere il sindaco

Siamo entrati nella settimana decisiva in vista delle elezioni amministrative 2023. Nella provincia di Latina sono 8 i comuni che il 14 e 15 maggio tornano alle urne - con eventuale ballottaggio il 28 e 29 maggio - per scegliere il sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali. Si vota a Latina città e in altri due grandi centri del territorio, vale a dire Aprilia e Terracina. Elezioni comunali poi anche a Bassiano, Campodimele, Lenola, Roccagorga e Sonnino.

Cinque amministrazioni tornano al voto dopo la normale scadenza del mandato, discorso diverso invece per Latina, Roccagorga e Terracina dove, per motivazioni diverse, l’Ente è stato commissariato nei mesi scorsi.

Pochi giorni alla presentazione delle liste

Nel fine settimana del 14 e 15 aprile scade il termine ultimo per la presentazione delle liste. I vari schieramenti sono al lavoro ancora in questi ultimi giorni per definire non solo le liste stesse, ma anche le coalizioni. Latina torna al voto dopo 8 mesi di commissariamento inziato in seguito alla caduta dell’Amministrazione guidata da Damiano Coletta con le dimissioni in blocco dell’opposizione di centrodestra e Annalisa Muzio il 28 settembre dello scorso anno. E se proprio nel centrodestra sembra ormai tutto definito, con la candidatura a primo cittadino di Matilde Celentano sostenuta da sei liste (Matilde Celentano Sindaco cn Fare Latina e Risorgimento, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc e Democrazia Cristiana), confronti sono ancora aperti nel centrosinistra. La coalizione progressista formata da Latina Bene Comune, Pd e Per Latina 2032 con il candidato sindaco Damiano Coletta - come definito tramite le primarie - continua a dialogare con il Movimento 5 Stelle, come confermato anche della referente dei pentastellati Maria Grazia Ciolfi, mentre il Terzo Polo sembra orientato a presentarsi da solo. Il quadro sarà quindi definito solo al termine dei questa settimana.

Ad Aprilia si sono già prestati ufficialmente Luana Caporaso, attuale assessore ai Lavori pubblici, pronta a raccogliere il testimone del sindaco uscente, Antonio Terra, candidata sindaco con Aprilia Civica e altre liste, e Lanfranco Principi candidato del centrodestra con altre liste civiche. Dopo aver mancato l’appuntamento nelle due precedenti tornate elettorali, è della partita anche il Movimento 5 Stelle che candida Andrea Ragusa come aspirante primo cittadino. Intenzionato a presentarsi come aspirante primo cittadino al momento anche Benedetto La China per i Gilet Arancioni.

Torna al voto dopo mesi di commissariamento anche Terracina dopo le dimissioni dell’allora sindaco Roberta Tintari con l’inchiesta Free Beach che ha travolto l'Amministrazione da lei guidata. Sembrano definiti i due maggiori schieramenti che si affronteranno il 14 e 15 maggio. Fabrizio di Sauro, appoggiato anche dal Movimento 5 Stelle, sarà il candidato sindaco del centrosinistra, sostenuto da Terracina Rinasce e Partito democratico. Il centrodestra ha presentato l’architetto Franceso Giannetti come candidato di coalizione.

Il quadro completo, per questi che sono i comuni maggiori, ma anche per Bassiano, Campodimele, Lenola, Roccagorga e Sonnino, con i nomi dei candidati sindaco, con le liste in loro sostegno e gli aspiranti consiglieri comunali, dunque si conoscerà solo al termine di questa settimana. Poi un intenso mese di campagna elettorale prima del ritorno alle urne.