Elezioni amministrative a Latina, Lbc: “Una lista rinnovata espressione del territorio”

Devono essere presentate entro le 12 di domani, sabato 15 aprile, le liste per le candidature alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Tra gli otto comuni che vanno al voto nella provincia pontina anche Latina. Lbc ha chiuso da tempo la lista ed è in procinto di presentarla. Una lista di donne, professionisti di ogni età, tanti esponenti della società civile che rappresentano mondi e temi diversi, ma anche colonne portanti del movimento; una lista in larga parte rinnovata che è frutto anche di un’espressione territoriale nuova, un elemento questo particolarmente importante perché indice di un movimento che sul territorio è ormai radicato.

“E’ il segno che l’attivazione di questi mesi ha dato i suoi frutti – spiega la segretaria di Latina Bene Comune, Elettra Ortu La Barbera – Nella lista ci sono elementi fondanti del nostro gruppo che hanno dato il loro importante contributo dal punto di vista politico anche in passato. Il rinnovamento è però nostra forza, un movimento civico non può essere statico. Mi piace pensare che noi siamo il lievito madre da cui poi si genera altro. Quando qualcuno esce non è mai un’emorragia, perché ci sono meccanismi che funzionano all’interno del movimento: quello dell’aggregazione e della rigenerazione. In un momento di grande disillusione nei confronti della politica, la crescita di Lbc non può che essere un dato positivo. Il civismo è il rifugio di chi non si sente rappresentato altrove. E il fatto che sia Lbc a guidare la coalizione e ad avere espresso il candidato sindaco ne è una dimostrazione. Siamo poi sempre disponibili a sederci al tavolo di confronto con chi condivide temi e valori”.

“Nella lista di Lbc – continua ancora Ortu La Barbera – le donne sono rappresentate nella perfetta parità con gli uomini. E anche questo risultato, raggiunto senza difficoltà, è il frutto di tutto ciò che abbiamo sempre espresso sul piano delle politiche di inclusione e della lotta alle disuguaglianze. In queste settimane di avvio della campagna elettorale stiamo dando prova di una grande capacità organizzativa che abbiamo messo a disposizione di tutta la coalizione. Approfitto - conclude - dunque dell’occasione per ringraziare i tanti soci e i volontari che spendono tempo e competenze per questa complessa macchina elettorale, per noi è un valore grandissimo”.