Elezioni a Latina, M5S: “Pronta la lista per le comunali. Continua il confronto con la coalizione”

Manca poco più di una settimana alla presentazione delle liste nel gruppo del Movimento 5 Stelle e la composizione è praticamente ultimata. A fare il punto della situazione è Maria Grazia Ciolfi, a cui è stato conferito il ruolo di referente per le elezioni amministrative che il 14 e il 15 maggio si svolgono anche a Latina.

Il gruppo territoriale del movimento ha lavorato in questi giorni per creare una lista di candidati che, spiega Ciolfi, “con grande dedizione e motivazione hanno deciso di mettersi al servizio della comunità per dare il proprio personale contributo per la rinascita della nostra città”. La lista, “composta da attivisti di lungo corso, da nuovi iscritti al movimento e da cittadini che hanno condiviso gli ideali e i temi fondanti del M5S, declinati al tessuto territoriale e alle esigenze del nostro comune”, è stata certificata dal presidente Giuseppe Conte.

“Con grande orgoglio - ha aggiunto Ciolfi - continuerò a guidare questa squadra, coesa ed energica, per tutta la campagna elettorale”. Continua intanto il lavoro con la coalizione per la sintesi dei punti di programma, e sino a oggi, ha detto ancora la referente del M5S, “ci riteniamo soddisfatti del lavoro fatto. Le nostre priorità coincidono con mettere al centro dell’azione politica la tutela e il rispetto del cittadino e dell’ambiente che lo circonda, quindi priorità assoluta alla transizione ecologica ed energetica, all’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, alla manutenzione delle strade, dei marciapiedi, del verde e dei beni pubblici, alle politiche del lavoro per le competenze comunali e alla marina, tema a me particolarmente caro, che continua a rappresentare una grande opportunità inespressa della nostra città”.

L’appuntamento per sostenere la presenza del M5S nella prossima competizione elettorale ora è per martedì 11 dalle 9.30 alle 12.00 al gazebo presso il mercato settimanale (ingresso via Cisterna) per la raccolta delle firme (da 360 a 700) necessarie per la presentazione della lista.