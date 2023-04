Elezioni a Latina: il M5S entra nella coalizione progressista, sostegno a Damiano Coletta

Il Movimento 5 Stelle entra nella coalizione progressista già formata da Lbc, Pd e Per Latina 2032 e alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio sostiene la candidatura di Damiano Coletta a sindaco della città. Una decisione che era nell’aria dopo i vari confronti che c’erano stati nelle scorse settimane e le aperture del movimento che nelle passate elezioni aveva sempre corso da solo.

La conferma è arrivata per voce della referente locale per le elezioni amministrative 2023, Maria Grazia Ciolfi. “Il lavoro del tavolo programmatico di coalizione ha portato ad una sintesi organica ed equilibrata delle proposte giunte dalle forze politiche progressiste, consentendo al movimento una caratterizzazione identitaria sia attraverso le tematiche che da sempre hanno rappresentato le nostre battaglie, ponendo al centro dell’azione politica i diritti dei cittadini e la tutela dell’ambiente, sia attraverso azioni politiche inerenti la qualità della vita e le criticità con cui conviviamo quotidianamente quali la manutenzione stradale e dei beni pubblici in generale, su tutto il territorio comunale, dai borghi, marina e periferie fino al centro città, l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, la sicurezza urbana ed infine le politiche sulla Marina sia come ecosistema da tutelare, sia come punto di partenza per la blue economy della città”.

Dopo un confronto con il candidato sindaco Coletta, alla presenza anche del neoeletto consigliere regionale Adriano Zuccalà, ex sindaco di Pomezia, il gruppo M5S Latina ha quindi confermato la sua adesione alla coalizione di centrosinistra.

“Oltre al pieno accordo sui temi e sui singoli punti di programma - ha spiegato ancora Ciolfi -, a portare il gruppo M5S Latina ad aderire alla coalizione progressista è stata l’esigenza di garantire un’alternativa politica solida che possa dare stabilità al governo della città, una compagine politica forte, da contrapporre alla frammentazione di forze politiche afferenti allo stesso perimetro politico. Una decisione non facile per il movimento che, come noto, ha sempre preferito seguire percorsi autonomi rispetto alle altre forze politiche; tuttavia in questo particolare contesto politico cittadino, che ci ha condotto al terzo commissariamento, abbiamo ritenuto, responsabilmente, che la coalizione fosse la scelta più opportuna da perseguire nell’interesse della città, mettendo da parte ogni velleità di correre da soli.

Riteniamo inoltre che questa coalizione, seppure appartenente alla stessa area politica, sia caratterizzata da peculiarità tali da rappresentare un’opportunità di buon governo per la città, in cui possano essere valorizzate le parti migliori di ogni diversa appartenenza politica, mitigandone gli individualismi ed esaltandone le caratteristiche partecipative, quale effetto di un gioco di squadra leale e coeso. Ed è questo che ci accingiamo a fare - conclude Ciolfi -: mettere al servizio della città il nostro impegno politico e fare fronte unico con il candidato sindaco e con le altre forze politiche della coalizione per governare la città e guidarla verso un futuro innovativo e sostenibile, per renderla attrattiva e competitiva sul territorio nazionale”.