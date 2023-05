Latina nel Cuore festeggia il risultato delle amministrative: “La città libera dall’immobilismo”

Anche Latina nel Cuore festeggia l’indiscusso successo delle amministrative che hanno visto trionfare il centrodestra ed eleggere Matilde Celentano alla carica di sindaco. Dietro la sua affermazione, dichiarano dal movimento che ieri si è riunito per un brindisi, “c'è un pezzo di cuore, quello di migliaia e migliaia di cittadine e cittadini che, con il proprio voto, hanno voluto dare vita a un nuovo inizio fatto di passione, onestà e competenza. Latina nel Cuore, con i propri campioni di preferenze, si conferma asse portante di questo successo che parte da lontano e affonda le radici profonde nell’impronta politica e visionaria che l’On. Vincenzo Zaccheo negli anni ha saputo imprimere nella città, il leader intorno al quale il Movimento si è costituito e che vede nella figura carismatica di Bruno Bulgarelli il suo presidente onorario”.

Il pomeriggio di festa si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna e in tanti da questo punto di vista hanno accolto con favore la proposta di dedicare il primo Consiglio Comunale all’emergenza maltempo, donando simbolicamente il gettone di presenza a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione e chiedendo all’Amministrazione di attivarsi per mettere in piedi una catena di solidarietà, una task force che possa dar manforte alle migliaia di persone in difficoltà attraverso l’aiuto e il sostegno degli imprenditori locali.

Durante l'incontro, inoltre, spiegano da Latina nel Cuore, “diverse figure di spicco del territorio hanno aderito al movimento affiancandosi con entusiasmo a coloro che, grazie al loro indispensabile supporto, hanno reso possibile arrivare alla conclusione del lungo e faticoso percorso di liberazione della città, affrancando Latina da un sistema fatto di incapacità, mancanza di visione, approssimazione e presunzione che per anni aveva relegato il capoluogo pontino nel più totale immobilismo, nonché agli ultimi posti di tutte le classifiche regionali e nazionali, alla ribalta delle cronache solo per demeriti e record in negativo.

Adesso occorre mettersi subito al lavoro per rimediare ai guasti causati da chi si era introdotto alla guida della città senza averne le necessarie attitudini: Latina nel Cuore è pronta a dare il proprio contributo all'opera di ricostruzione che ci aspetta, mettendo a disposizione della città e della coalizione di governo le competenze e la dedizione di donne e uomini di indubbio valore, animati da un unico e indelebile sentimento: l'amore per la città, Latina nel Cuore”.