Elezioni amministrative 2023, dal Pd un piano per il trasporto pubblico della città

Un piano per il ripensamento della mobilità cittadina legata al trasporto pubblico locale: a presentarlo alla città il Pd nel corso di un incontro in programma per le 18 di mercoledì 3 maggio al bar Mirò (via Sezze/via Cisterna R6, zona mercato). Il momento di confronto con i cittadini ha proprio come obiettivo quello di illustrare un documento contenente il piano che rappresenta, in vista delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio, uno dei punti programmatici principali del Partito Democratico.

A illustrarlo ci sarà il responsabile del gruppo lavoro mobilità del Pd di Latina, Giuseppe Pannone, insieme ad alcuni candidati e ad alcune candidate alle elezioni: il segretario comunale Leonardo Majocchi, la capolista Daniela Fiore, Valeria Campagna e Francesco Pannone.

“Dopo un lungo lavoro svolto nel 2022 con un gruppo di simpatizzanti e aderenti del PD di Latina da me coordinato – spiega Giuseppe Pannone - abbiamo elaborato le linee guida e i criteri per rendere utili, efficienti e appetibili i percorsi dei bus urbani. Arrivando a ipotizzare delle specifiche linee, con orari e tempi di percorrenza ragionevoli sulla base dei mezzi e del personale a oggi esistenti. Sono delle linee guida che potrebbero, davvero, far svoltare l’efficienza del servizio pubblico locale. Motivo per cui invitiamo i cittadini e le cittadine alla massima partecipazione così da avviare un confronto per la risoluzione di uno degli aspetti su cui, come PD Latina, puntiamo maggiormente in vista del futuro: risolvere i problemi e le criticità legate al trasporto pubblico locale. Per una città interamente connessa, dal centro alle periferie”.