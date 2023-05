Elezioni a Latina, aperto il point di Forza Italia. Celentano: “Squadra azzurra fedele alleata”

Prosegue la campagna elettorale a Latina in vista del voto per le amministrative del 14 e 15 maggio e nei giorni scorsi è stato inaugurato anche il point elettorale di Foza Italia, aperto in corso della Repubblica a pochi passi da Casa Latina. Al taglio del nastro erano presenti anche la candidata sindaco del centrodestra, Matilde Celentano, alcuni aspiranti consiglieri, l’assessore regionale Giuseppe Schiboni e l’europarlamentare Salvatore De Meo mentre a fare gli onori di casa è stato Stefano Cardillo, commissario del partito azzurro e anche lui candidato consigliere.

“Latina è sotto gli occhi di tutti, abbandonata e degradata – ha affermato Schiboni -. La nuova amministrazione dovrà fare i conti con questa situazione. Ma la manutenzione non ha nulla a che vedere con i progetti strategici che questa parte politica vuole fermamente sostenere. Parliamo di un capoluogo di provincia, di una provincia che si muove su cinque direzioni di sviluppo: turismo, agricoltura, cultura, università e mobilità. E’ qui che dobbiamo intervenire e noi lo faremo, perché abbiamo capacità amministrative. La politica è fatta di valori, che devono essere declinati nell’amministrazione”.

L’europarlamentare De Meo ha voluto evidenziare la bontà della proposta di governo del centrodestra per la città di Latina. “Ho preso visione del programma e lo condivido – ha dichiarato -. Forza Italia è presente, con le persone. Vogliamo dare una spinta propulsiva, per portare a casa un ottimo risultato. Abbiamo bisogno di fondi per dare risposte alla città. E questa è una fase buona, perché abbiamo un governo regionale ben assestato e un governo nazionale, guidato da Giorgia Meloni, che contrariamente ai pronostici del centrosinistra ha subito incassato credibilità nell’Unione europea. E lo sapete perché? Perché questo governo è il frutto di un voto democratico”. De Meo ha chiuso il suo intervento con un appello al voto per i prossimi 14 e 15 maggio: “Si vince se vince il sindaco. I personalismi non fanno mai storia”.

La candidata Celentano, nel prendere la parola, ha espresso il suo apprezzamento per la squadra azzurra, una lista composta da tanti giovani, numerose donne e volti noti della politica cittadina: “Una lista di esperienze e rinnovamento, fedele alleata della coalizione. Il che mi riempie di orgoglio. Insieme faremo grandi cose”.

L’inaugurazione del point di Forza Italia ha dato occasione alla candidata sindaco di soffermarsi su alcuni punti del programma di centrodestra per la città di Latina, mettendo in luce le potenzialità del territorio soprattutto in ambito turistico-ambientale. “Abbiamo bellezze naturali, come il nostro lungomare, il lago di Fogliano e molto altro. Dobbiamo attivare operazioni di marketing territoriale per farle conoscere in tutto il mondo. Latina, città del Parco. Perché ambiente e sviluppo sono conciliabili. E facciamoci trovare pronti per il Giubileo del 2025: apriamo i musei, realizziamo percorsi culturali, ampliamo l’offerta ricettiva attraverso la formula dell’albergo diffuso. Prepariamoci al centenario di Latina” ha detto ancora Celentano che nel salutare e ringraziare i presenti, si è rivolta agli aspiranti consiglieri: “Mancano pochi giorni alle elezioni, convincete tutti ad andare a votare. Più sarà alta l’affluenza e più condiviso sarà il risultato. Abbiamo un allineamento dei pianeti favorevoli, questa è un’occasione irripetibile”.