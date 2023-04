VIDEO | Elezioni 2023 a Latina, Coletta: “Ripartiamo da dove tutto è stato interrotto a settembre”

Oggi la presentazione del candidato sindaco e di tutta la colazione progressista che lo sostiene (Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032)

“Affrontiamo questa sfida con il sorriso, con la fiducia che la città ci ha dimostrato nel 2021, quindi non tanto tempo fa, quando la città aveva scelto il suo sindaco. Riprendiamo il discorso da dove è stato interrotto”: c’è stata nel pomeriggio del 17 aprile la conferenza di presentazione del candidato sindaco Damiano Coletta e della coalizione progressista in suo supporto (Latina Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Per Latina 2032) alle elezioni amministrative di maggio.

Il riferimento è alla caduta dell’Amministrazione Coletta il 28 settembre dello scorso anno per effetto delle dimissioni dei consiglieri del centrodestra e di Annalisa Muzio nel corso proprio della seduta di insediamento del Consiglio comunale dopo il voto nelle 22 sezioni il 4 settembre.

“Ripartiamo sulla base di un campo di valori che deve essere rappresentato in maniera decisa e netta; il campo di valori della sostenibilità, del mettere al centro il cittadino e del bene comune. Sappiamo dove mettere mano nel senso che sappiamo quale è il percorso da fare, e lo facciamo mettendoci a disposizione della città e prendendocene cura”.

Copyright 2023 Citynews