La Rete studenti di Latina chiama in causa i candidati: un documento da firmare con le proposte per la città e i giovani

La Rete degli Studenti medi di Latina chiama in causa la politica e i candidati alle prossime amministrative del capoluogo. E lo fa proponendo una visione alternativa della politica e del mondo. "Abbiamo deciso di metterci in gioco in maniera più compiuta in occasione delle imminenti elezioni - si legge in una nota del sindacato studentesco - Crediamo che la classe politica latinense abbia dato uno spettacolo indegno nell'ultimo anno e mezzo. Crediamo che la città meriti di meglio, meriti di più".

La Rete ha così deciso di proporre ai candidati un documento di proposte, affinché chi governerà la città si impegni a portare avanti le idee del mondo giovanile.

"Abbiamo stilato un documento con varie proposte e dichiarazioni che abbracciano diversi temi - spiegano gli studenti - dall'ambiente alla salute mentale, dall'antifascismo alle politiche giovanili, dai trasporti all'acqua pubblica. Questo perché pensiamo che Latina abbia le possibilità per diventare una città vivibile, a misura di studente e di persona. Intendiamo invitare i candidati e le candidate alle prossime elezioni amministrative a sottoscrivere il documento di proposte, impegnandosi a portare avanti loro, nel consiglio comunale, le nostre idee. Domenica 30 Aprile, alle 17:30 alla Casa del Combattente in Piazza San Marco terremo un evento pubblico per presentare il documento e per farlo sottoscrivere ai candidati che intenderanno dichiararsi pronti a fare proprie quelle rivendicazioni".