Elezioni amministrative, il ministro Lollobrigida e il presidente Rocca a Latina per Celentano

E’ atteso l’arrivo del presidente della Regione Francesco Rocca e del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida per l’ultimo giorno di campagna elettorale di Matilde Celentano. Il doppio appuntamento è in programma proprio per venerdì 12 maggio, poi sarà silenzio elettorale prima del voto per le amministrative del 14 e 15 maggio.

Alle 20.30 il governatore del Lazio Rocca sarà ospite di Casa Latina, il point elettorale della candidata sindaco del centrodestra che si trova in corso della Repubblica. Ad attenderlo oltre all’aspirante primo cittadino Celentano anche il coordinatore provinciale di FdI, il senatore Nicola Calandrini. “Siamo alla vigilia di una importantissima tornata elettorale per la città di Latina. Abbiamo la possibilità di creare una filiera di governo che unisca il capoluogo con il Parlamento passando per la Regione Lazio – spiega il Calandrini –. Occorre che tutti vadano a votare, esprimendo la loro preferenza. Il nostro auspicio è che Latina esca dall’immobilismo e dall’isolamento istituzionale per tornare a sognare in grande, come dovrebbe fare la seconda città del Lazio”.

Qualche ora prima, alle 17, arriverà nel capoluogo anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che sarà ospite di Coldiretti presso il Paradise Garden Pigazzi di Borgo Piave. “Il settore agricolo rappresenta una delle eccellenze del territorio pontino. Un volano dal punto di vista economico e da quello dell’occupazione - ha detto il senatore di Fratelli d’Italia Calandrini che ha organizzato anche questo incontro -. Occorre però agevolare i tanti imprenditori che operano in provincia, fornendo loro le infrastrutture logistiche necessarie perché i loro prodotti possano arrivare non solo in ogni angolo del territorio ma anche essere trasportati altrove. Un impegno che il Governo di Giorgia Meloni sta già realizzando, basti vedere i fondi stanziati per la Roma-Latina. Ma questo non basta, le esigenze sono tante e momenti di confronto come quello in programma sono essenziali per uno sviluppo coeso del territorio. La visita del Ministro mostra un rinnovato interesse del governo centrale per la nostra provincia negli ultimi anni caduta, purtroppo, nel dimenticatoio istituzionale”.