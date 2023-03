Elezioni amministrative a Latina, Udc: “Centrodestra si confronti per programma e candidato sindaco”

“Necessario confronto del centrodestra per stendere un programma condiviso e scegliere il candidato sindaco”: questo l’appello che arriva alla coalizione del centrodestra dall’Udc, per voce del commissario di Latina Bruno Creo in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio che si terranno anche nel capoluogo pontino che dopo la fine dell’amministrazione Coletta e otto mesi di commissariamento torna alle urne.

“A circa due mesi di distanza dalle prossime elezioni amministrative nel Comune di Latina, è arrivato il momento che tutto il centrodestra si sieda intorno ad un tavolo per stilare un programma comune volto al rilancio culturale, sociale, economico e turistico della città, che sia condiviso da tutti i partiti e a cui faccia seguito la scelta di un candidato sindaco che rappresenti al meglio la coalizione - dichiara Creo -. Un programma chiaro, moderno, ben strutturato, proprio come quello dell’ultimo candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo, a cui vanno aggiunte considerazioni migliorative come, ad esempio, una maggiore attenzione alla sanità, vera criticità della nostra provincia e sempre più spesso soggetta a scandali, come quello legato al sequestro di oltre 30 chili di carne scaduta all’ospedale Santa Maria Goretti, e allo sviluppo del turismo, a partire dalla valorizzazione di Satricum, di cui va rilanciato il turismo culturale, enogastronomico e religioso, concedendogli la visibilità e la valenza che merita data l'importanza dei reperti archeologici conservati, del tempio dedicato alla Mater Matuta e della casa del martirio di Santa Maria Goretti.

Il nostro territorio e la nostra amata città necessitano di rialzarsi e ripartire, ritrovando la propria identità. Per troppi anni siamo stati nel limbo della decadenza causata dalle recenti amministrazioni di centrosinistra: è arrivato il momento di riportare Latina lì dove merita di stare” conclude Creo.