Elezioni a Latina, Udc al centrodestra: “Priorità al programma non al nome del candidato sindaco”

Centrodestra al lavoro in vista delle prossime elezioni amministrative a Latina. Il nodo resta quello del nome del candidato sindaco; un nome che metta d’accordo tutta la coalizione che, dopo l’esito delle politiche di settembre e delle ultime regionali, nel capoluogo pontino si gioca molto. Gli equilibri da rispettare sono molto delicati e questa fase, quella che porterà a scegliere la figura del candidato sindaco, è decisametne importante.

Ma non senza dimenticare il programma, come tiene a sottolineare l’Udc, che deve essere “condiviso e frutto di un confronto inclusivo tra tutto il centrodestra”. Ne è convinto il commissario Bruno Creo che per questo si è rivolto all’intera coalizione. “Prima ancora di scegliere il nome di un candidato sindaco di centrodestra che possa concorrere ad amministrare il nostro Comune, l’Udc Latina è fermamente convinto che sia necessario confrontarsi per stilare un programma condiviso da tutti i partiti della coalizione per il rilancio culturale, sociale, economico e turistico della città.

Prima ancora di stilare una lista di nomi, infatti, riteniamo sia essenziale ascoltare i cittadini di Latina e le attività produttive, culturali e sociali e, successivamente, sedersi intorno a un tavolo per confrontarsi, dialogare e realizzare un programma comune che abbia a cuore il rilancio della nostra città, seguendo un ragionamento inclusivo e non esclusivo che ascolti tutte le voci in campo. Solo allora si potrà procedere alla scelta di un candidato che rappresenti al meglio la coalizione di centrodestra e che si faccia portatore delle istanze e necessità di tutti i cittadini”.

“Il nostro territorio, la nostra amata città - conclude Creo - necessita di rialzarsi e ripartire, ritrovando soprattutto la propria identità. Per troppo tempo siamo stati nel limbo della decadenza ed è necessario ritrovare la giusta energia. Solo così sarà possibile ripartire e rilanciare un comune, quello di Latina, per troppi anni dimenticato dalle recenti amministrazioni di centrosinistra”.