Elezioni 2023 a Latina, il Movimento 5 Stelle al fianco di Coletta: candidati e obiettivi

Dopo aver sempre corso da solo, per la prima volta nel capoluogo il Movimento 5 Stelle è entrato a far parte di una coalizione in questa tornata elettorale per le amministrative che il 14 e 15 maggio porterà al voto anche i cittadini di Latina per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Ieri c’è stata presentazione della lista del M5S che sostiene Damiano Coletta nella sua corsa per essere per la terza volta il primo cittadino della città capoluogo.

Sono 32 i candidati consiglieri, “tra attivisti di lungo corso, entrati nel movimento sin dall’origine e membri dei meet-up storici di Latina, ma anche cittadini che hanno condiviso i nostri temi fondanti e le nostre battaglie, considerandole priorità anche per il futuro della nostra città: questa è la nostra lista, di cui sono davvero orgogliosa di esserne parte - introduce così l’evento di presentazione la capolista Maria Grazia Ciolfi -; sono felice di poter presentare nella lista anche diversi giovani, che hanno deciso di dare il loro contributo, presenza non scontata data la disaffezione che la popolazione italiana, ed in particolare i giovani, stanno manifestando verso la politica in questo momento.

Posso affermare con assoluta certezza - continua Ciolfi - che siamo qui oggi solo grazie ad un grande lavoro di squadra che ha visto ogni singolo candidato consigliere partecipare attivamente e dare il suo contributo secondo le proprie competenze e possibilità. Non nascondo le difficoltà logistiche ed organizzative mancando ancora una organizzazione territoriale ed essendo la nostra campagna elettorale completamente autofinanziata, ma questo ha fatto emergere ancor di più uno spirito di gruppo forte ed una coesione e solidarietà che ci ha portato fin qui oggi e ci consentirà di rappresentare il M5S in questa tornata elettorale in una coalizione di cui abbiamo condiviso perimetro politico e programma, a sostegno del candidato sindaco Damiano Coletta”.

I punti programmatici

Nel corso della presentazione sono stati illustrati anche alcuni dei punti del programma da parte dei candidati consiglieri; punto che sono stati portati al tavolo programmatico di coalizione “trovando la piena condivisione delle altre forze politiche e che ci consentono di avere una nostra chiara identità e caratterizzazione all’interno della coalizione stessa” ha spiegato Ciolfi.

Ottavio Cirilli ha presentato il punto di programma relativo all’organizzazione della macchina amministrativa ed il rapporto con il personale, Cinzia David l’obiettivo di città accessibile a tutti, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, Dario Di Berardino si è soffermato su infiltrazioni mafiose e borghi, Antonio De Coppi sulle criticità dei Borghi Montello, Le Ferriere e Bainsizza, dalla discarica di Montello ad Al Karama, Sonia Giarrusso ha presentato l’importanza dei fondi europei nella amministrazione comunale, Massimiliano La Mantia le comunità energetiche, cavallo di battaglia a 5 stelle, mentre Antonio Mustacchio ha parlato di manutenzione stradale, decoro urbano e verde pubblico, Luca Pietrolucci di emergenza idrica, Pasquale Palmisano di lavoro, Anna Sacchetti di sviluppo futuro e sostenibile della città: sviluppo del territorio, urbanistica e rigenerazione urbana; Vincenzo Perna è intervenuto sulla sicurezza urbana e welfare ed Alessandro Riposo sul comparto industriale e sulle necessità dell'infanzia, mentre Duilio Loi, Francesco Serra e Mariano Delli Colli hanno sottolineato la scelta di mettersi al servizio della comunità con le proprie competenze con il M5S.

Ha concluso le pillole programmatiche la capolista Ciolfi con il tema che ha caratterizzato la sua precedente esperienza amministrativa come delegata, la marina, un tema che già si è profilato come divisivo tra i due schieramenti politici in lizza per le amministrative a Latina, ma su cui il M5S, assicura la Ciolfi, “ha una visione chiara, determinata e sostenibile sia dal punto di vista ambientale che di fattibilità”.