Elezioni amministrative 2023, una settimana al voto a Latina e negli altri sette comuni pontini

Manca una settimana al voto per le elezioni amministrative a Latina e negli altri sette comuni della provincia che tornano alle urne per eleggere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. I seggi ad Aprilia, Bassiano, Campodimele, Latina, Lenola, Roccagorga, Sonnino e Terracina saranno aperti nelle due giornate di domenica 14 maggio - dalle 7 alle 23 - e di lunedì 15 maggio - dalle 7 alle 15 -, dopodiché si conoscerà il destino di almeno cinque di questi comuni - Bassiano, Campodimele, Latina, Lenola, Roccagorga, Sonnino - nei quali sicuramente non ci sarà il ballottaggio; ad Aprilia e Terracina - i due comuni con più di 15mila abitanti come Latina dove però i candidati sindaco sono solo due - se nessuno dei cinque aspiranti primo cittadino dovesse ottenere la maggioranza si tornerà alle urne per il secondo turno il 28 e 29 maggio.

Elezioni a Latina: sfida tra Celentano e Coletta

Sono solo due i candidati sindaco a Latina città che conta, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Prefettura, 127.861 abitanti: Matilde Celentano, sostenuta da tutto il centrodestra unito, e Damiano Coletta ex primo cittadino in corsa per la coalizione progressista. Sono cinque le liste a supporto di Celentano: Lega, lista Matilde Celentano Sindaco, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc-Dc; mentre quattro sono quelle che sostengono Coletta: Latina Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Pd e Per Latina 2032 (come si vede nella scheda fac simile in basso pubblicata sul sito della Prefettura). A Latina si torna al voto dopo mesi di commissariamento che hanno fatto seguito alla caduta dell’Amministrazione Coletta del 28 settembre scorso - dopo il voto dell’ottobre 2021 e le il torno alle urne nelle 22 sezioni il 4 settembre - quando tutti i consigliere di centrodestra, insieme ad Annalisa Muzio di Fare Latina, hanno deciso di dimettersi in blocco. Sono 32 i consiglieri che con lo stesso voto della prossima prossima dovranno essere eletti dai cittadini.

Aprilia e Terracina, i due comuni a rischio ballottaggio

I soli due comuni a rischio ballottaggio, quindi sono solo Aprilia e Terracina. Ad Aprilia, seconda città più grande della provincia pontina con 74.119 abitanti, si torna alle urne per scegliere il successore di Antonio Terra che ha guidato la città nelle ultime due consiliature. Sono 5 i candidati sindaco in corsa: Luana Caporaso espressione della coalizione Aprilia Civica che ha preso l’eredità proprio del sindaco Terra ed è sostenuta da otto liste: Aprilia Domani, Aprilia Città Civica, Uniti per Aprilia, Rete dei Cittadini, Forum per Aprilia, Luana Caporaso sindaca, Aprilia Tricolore e L’altra faccia della politica; Andrea Ragusa candidato del Movimento 5 Stelle; Angelo Casciano sostenuto dalle liste Fiamma Tricolore e Amici per l’Italia; Carmen Porcelli, ex consigliera comunale, in corsa con la lista “CambiAprilia”; Lanfranco Principi, ex vicesindaco proprio nell’Amministrazione Terra e sostenuto da sette liste: la civica Pincipi Sindaco, Lega, Fratelli d’Italia, Unione Civica, Alternativa Moderata Apriliana, Forza Aprilia e Aprilia Valore Comune.

Terracina, invece, torna al voto prima della fine naturale della conislitarura di Roberta Tintari eletta sindaco nell’ottobre 2021 e che si è dimessa nel luglio dello scorso anno per gli effetti dell’inchiesta Free Beach che ha travolto l’Amministrazione. Con una popolazione di 44.504 abitanti anche qui si potrebbe andare al secondo turno. Sono cinque i candidati sindaco: Fabrizio Di Sauro, candidato del centrosinistra sostenuto dalla lista Terracina Rinasce, da Pd e M5S; Alessandro Di Tommaso che concorre con la lista civica che porta il suo nome; Gabriele Subiaco candidato di Europa Verde; Francesco Giannetti, sostenuto da tutte le forze unite di centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia insieme alla lista Giannetti Sindaco; e Massimiliano Cesare Fornari in corsa con il movimento civico Forza & Coraggio.

In entrambi i comuni saranno eletti anche 24 consiglieri di maggioranza e opposizione.

Gli altri cinque comuni al voto

Negli altri cinque comuni della provincia al voto tutti si decide con il primo turno e già nel pomeriggio di lunedì 15 maggio si conoscerà il nome del nuovo primo cittadino. A Bassiano, che conta 1.461 abitanti, la sfida è a tre: il primo cittadino uscente Domenico Guidi con la lista Bassiano Futura, Giovanbattista Onori con la civica Per Bassiano e Giuseppe Fonisto con Grande Bassiano. Sono 10 i consiglieri che verranno eletti con il voto del 14 e 15 maggio.

E’ quello di Campodimele, invece, il comune che ha fatto particolarmente parlare di sé in questo campagna elettore. Il più piccolo centro della provincia, con appena 561 abitanti, conta infatti ben 8 candidati sindaco di cui sono due locali: Rocco Vizziccaro con Alternativa in Comune; Emanuele De Luca con la lista Evviva Campodimele; Tommaso Grossi con la lista I Giovani (questi ultimi due i candidati locali); Andrea Paola Iannotti, imprenditrice transgender sostenuta da Italia dei Diritti; Italo Velardo con Siamo Italia; Antonio Pelagalli sostenuto dalla lista I Cittadini delle Culture e delle Colture; Cristian Venditelli con Progetto Popolare e Paola Venditti con la Fiamma Tricolore. Sono 10 i consiglieri che verranno eletti con il voto dei cittadini.

Discorso inverso a Lenola, comune con 4.072 abitanti, dove il candidato alla carica di primo cittadino è uno solo, l'uscente Ferdinando Magnafico con la lista Insieme Per Lenola. Per lui l’avversario da battere sarà solo quello dell’affluenza: per essere eletto, infatti, dovrà recarsi alle urne almeno il 40% degli aventi diritto che con sceglieranno anche i 12 consiglieri che sederanno in Aula.

A Roccagorga, comune di 4.202 abitanti che torna al voto dopo mesi di commissariamento in seguito alla sfiducia della sindaco Nancy Piccaro, invece i candidati sindaco sono quattro: Francesco Scacchetti con la lista Roccagorga X Davvero; la stessa Nancy Piccaro con la lista Roccagorga Insieme; l’altra ex sindaca Carla Amici sostenuta dalla lista che porta il suo nome, e Lubiana Restaini con Roccagorga rinasce.

Sfida a due infine a Sonnino che torna al voto per scegliere il successore di Luciano De Angelis; i candidati sono: Alice Lazzarini sostenuta dalla lista Sonnino: una Casa nel Comune e Gianni Carroccia con la lista Sonnino Insieme. I cittadini con lo stesso voto del 14 e 15 maggio eleggeranno anche i 12 consiglieri comunali.